Sindikat trgovcev zahteva višje plače in grozi s stavko

"Zaposlitev v trgovinski dejavnosti mladim ni privlačna, prav tako ne drugim brezposelnim, saj jim takšni pogoji dela in plača ne predstavljajo izziva ter priložnosti za dostojno življenje," so opozorili.

Delavci v trgovini so ob trenutni gospodarski situaciji in pogojih dela vse bolj nezadovoljni, inflacija pa jih postavlja na rob preživetja, opozarja Sindikat delavcev trgovine Slovenije. Zato je sprožil peticijo Dovolj je, ki se med drugim zavzema za višje plače in ureditev delovnega časa. Če odziva ne bo, so pripravljeni tudi stavkati.

Kot so v današnjem sporočilu za javnost zapisali v sindikatu, nizke plače zaposlenim v trgovini ne zagotavljajo dostojnega življenja. Z nizkimi povračili stroškov za prehrano, ki znašajo 4,81 evra, in prevoz na delo, ki dosega 70 odstotkov cene mesečne vozovnice, si ne morejo privoščiti niti najbolj osnovnega, so izpostavili.

Poleg tega so po njihovih navedbah na delu zelo obremenjeni. Dodatno obremenitev "predstavljajo vse večje pomanjkanje kadra, bolniške odsotnosti, izčrpanost, ki lahko vodi celo v invalidnost". "Zaposlitev v trgovinski dejavnosti mladim ni privlačna, prav tako ne drugim brezposelnim, saj jim takšni pogoji dela in plača ne predstavljajo izziva ter priložnosti za dostojno življenje," so opozorili.

Delavci v trgovini so ves čas neposredno izpostavljeni okužbam

Ob tem so spomnili, da so bili delavci v trgovini v času pandemije covid-19 ves čas neposredno izpostavljeni okužbam, kljub vsemu pa so ustvarjali "odličen promet brez kakršnegakoli dodatka". Zdaj jih po napovedih čaka nov val okužb.

S peticijo Dovolj je, ki jo lahko vsi, ki jih zadeva, do 22. septembra podpišejo v svojih delovnih okoljih, so se zavzeli za višje plače, višje povračilo stroškov za prehrano med delom, polne potne stroške, dvig in spremembo izplačila regresa za letni dopust, konec premeščanja v oddaljene poslovalnice in ureditev delovnega časa.

Kot so poudarili v sindikatu, morajo biti najnižje osnovne plače prodajalcev in skladiščnikov postavljene tako, da ne bo potrebno doplačilo do minimalne plače.

Znesek povračila stroškov za prehrano med delom mora znašati 6,12 evra, kot to določa uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja oz. se mora usklajevati z uredbo, zahtevajo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela mora zagotavljati plačilo celotne cene dnevne vozovnice. Če ni mogoče uporabiti javnega prevoza, pričakujejo zagotovitev plačila kilometrine.

Regres za letni dopust se mora po njihovih besedah v celoti izplačati v denarni obliki, znašati pa mora najmanj 1.400 evrov oz. 120 odstotkov minimalne plače.

Če se ne bodo odzvali, bodo sindikalne aktivnosti zaostrovali

Želijo si tudi konca premeščanja v oddaljene poslovalnice. "V pogodbah o zaposlitvi naj se določi točen kraj opravljanja dela. Delodajalec mora zagotoviti, da bo v poslovalnicah dovolj kadra, ki bo pokrival tudi morebitne odsotnosti zaradi bolniških odsotnosti, dopustov," so zapisali in pozvali še k ureditvi delovnega časa oz. doslednemu upoštevanju kolektivne pogodbe dejavnosti.

"Priprava na delo in zaključek dela se morata povsod šteti v delovni čas, prav tako sestanki in izobraževanja. Sistem evidentiranja delovnega časa je treba spremeniti tako, da bo všteta vsaka minuta, ki jo preživimo na delovnem mestu," so prepričani.

Delavcem želijo zagotoviti "boljši življenjski standard, ne zgolj preživetja iz meseca v mesec". Če odziva na zahteve ne bo, bodo sindikalne aktivnosti zaostrovali, so napovedali. Pripravljeni so tudi na stavko, so sklenili.