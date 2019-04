Sindikat poziva k izboljšanju varnosti za voznike avtobusov

Sindikat voznikov avtobusov od države in delodajalcev v cestnem potniškem prometu pričakuje, da bodo v najkrajšem možnem času voznikom avtobusov omogočili pogoje za bolj varno in zdravo delovno okolje. Izpostavili so nedavno ugrabitev avtobusa LPP in dodali, da številni avtobusi nimajo varnostnih pregrad in kamer, kot jih je imel omenjeni.

V Sindikatu voznikov avtobusov Slovenije so novico o ugrabitvi avtobusa Ljubljanskega potniškega prometa (LPP) sprejeli z "veliko mero zaskrbljenosti in ogorčenjem". Ob tem so zapisali, da se vse preveč poudarja posledice, ne pa tudi vzrokov, ki so pripeljali do tragičnega dogodka.

Umeščenost voznikov avtobusov neustrezna

V izjavi za javnost so izpostavili, da je trenutna umeščenost voznikov avtobusov v dejavnosti cestnega potniškega prometa neustrezna, "in da kar sama po sebi kliče po neustreznem in nevarnem delovnem okolju, ki si ga delodajalci v dejavnosti cestnega potniškega prometa ne bi smeli privoščiti".

Sindikat pogreša celostne ukrepe, ki bi imeli na morebitne povzročitelje odvračalni učinek. Prepričani so, da bi morala biti poleg obvezne zakonske opreme, ki bi morala imeti primarni namen zaščite voznika avtobusa, nujna sprememba zakonodaje v smislu, da bi imel voznik avtobusa status uradne osebe in bi se napad nanj obravnaval po kazenskem zakoniku.

V sindikatu so na razmere v panogi opozorili potem, ko je minuli četrtek zvečer moški vstopil na avtobus LPP in z grožnjami s smrtjo voznika prisilil, naj zavije s predvidene trase. Policija je ugrabitelja, ki je pozneje umrl, v preteklosti že večkrat obravnavala zaradi kaznivih dejanj z elementi nasilja. Foto: Bojan Puhek

Ta rešitev po navedbah sindikata velja v Franciji, kjer so se v preteklosti soočali s številnimi napadi na voznike, odkar so spremenili zakonodajo, pa se je število napadov na voznike izrazito zmanjšalo.

Od države in delodajalcev v cestnem potniškem prometu pričakujejo, da bodo v najkrajšem možnem času poskrbeli, da bodo vsem voznikom avtobusov omogočili pogoje za bolj varno in zdravo delovno okolje ter spoštovanje osnovnega človekovega dostojanstva, so zapisali.