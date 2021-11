Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Do zdaj sem rekla in živim tako, da so funkcije vezane na mandat in da moramo znati nanje priti kot gospod, z njih pa tudi oditi kot gospod. Če zaupanja in rezultatov ni, potem je bolje, da odidemo," je v tokratni pogovorni oddaji Osebno z Valentino Plaskan na Planet TV o položajih v državnih podjetjih povedala Nada Drobne Popovič , predsednica uprave Petrola.

"Imamo korektne odnose, ti so v dobrobit države in tudi Petrola," je odnose z vlado in ministrstvom za infrastrukturo komentirala Drobne Popovičeva.

"Kritik ministra za infrastrukturo in predsednika vlade nisem razumela tako, da se mi maje stolček, ampak bolj kot to, da je prišla novica o višanju cene energentov nenadoma, v trenutku, ko vlada še ni imela ustreznih načrtov in mehanizmov, kako bo pomagala, čeprav se je že vso jesen vedelo, da se bodo cene zviševale," je v uvodu povedala Drobne Popovičeva.

"Strategija po mnenju nadzornega sveta ni upoštevala vseh stvari, ki se lahko zgodijo, kar se je z epidemijo tudi potrdilo. Leta 2019 ni znal nihče napovedati krize. To je panogo zelo prizadelo, zato smo v prvem valu epidemije v drugem četrtletju izgubili več kot 50 odstotkov prihodkov," je komentirala uspešnost poslovanja in težave Petrola, ki bi jih lahko prizadele, če ne bi upoštevali varnostnih smernic.

O političnih povezovanjih

"Od leta 2013 so mi pripisovali povezovanje z vsemi političnimi strankami. Na SDH smo zelo sodelovali z različnimi ministrstvi in to so bili moji edini stiki, kar zadeva politične stranke," je dodala o političnih povezavah.

Poštenost, delavnost in dobri odnosi

"Tudi svoje otroke učim na ta način, kot so me učili v moji družini. In tudi, da je včasih treba za dosego kakšnega cilja ubrati tudi težjo pot, a je ob doseženem cilju veselje še večje," je povedala o vrednotah, ki jih deli tudi v poslovnem okolju.

"Ko sem se zaposlila v Slovenskih železnicah, sem presedlala iz drugega podjetja, kjer sem se učila, in imela doma majhnega otroka. Bilo je težko leto, saj je bilo mnogo prilagajanja, a danes lahko rečem, da je bila odločitev pravilna," je komentirala o težjih trenutkih v poslovnem in osebnem življenju.