Hojs o Golobovi ponudbi: Bil sem šokiran

"Danes sem bil na vladi šokiran. GEN-I za leto 2022 ponuja dobavo električne energije slovenskim bolnišnicam po trikrat višji ceni kot do zdaj," je v četrtkovi oddaji Tarča na TV Slovenija povedal notranji minister Aleš Hojs, ki sumi, da gre pri podražitvi za kartelni dogovor. Na vprašanje, kakšno ceno so ponudili, je predsednik uprave GEN-I Robert Golob odgovoril: "Tako kot vsi preostali, saj so take cene za javni razpis."

"Ko sem pa pogledal bolj natančno rezultate, moram reči, da so rezultati katastrofalni. Ob treh milijardah prometa GEN-I mislim, da so imeli lansko leto 15 milijonov evrov dobička. Katastrofa," je stanje v družbi GEN-I opisal minister Hojs in dodal, da je bil zaradi obljub o znižanju cen elektrike uporabnikom GEN-I v prihodnjem letu včeraj na vladi šokiran, ko je iz poročila Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije izvedel, da je GEN-I bolnišnicam poslal trikrat višjo ponudbo kot za letos, podobno pa so storili tudi drugi ponudniki elektrike.

Golob je dejal, da je minister zadeve pomešal, na konkretno vprašanje, kakšno ceno so ponudili, pa je odgovoril: "Tako kot vsi preostali, saj so take cene za javni razpis."

Golob je dodal, da je poslovanje družbe odlično in da so iz poslovanja s tujino letos zaslužili tri milijarde evrov. "Dobička bo 60 milijonov evrov. 90 odstotkov ustvarimo v tujini in mi svoje odlično poslovanje prelivamo v nizke cene za slovenska gospodinjstva," je še povedal.

Na agencijo za varstvo konkurence in združenje zdravstvenih zavodov smo se obrnili za dodatna pojasnila glede ministrovih sumov o kartelnem dogovarjanju ponudnikov električne energije. Odgovore bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.