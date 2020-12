Še vedno ni sledi za pogrešanim planincem

Tudi danes je potekala iskalna akcija pogrešanega planinca, ki se je nazadnje javil v petek okoli 10. ure, ko naj bi se nahajal med Zoisovo kočo na Kokrškem sedlu in Grintovcem na kamniški strani. Njegovo vozilo so našli v Kamniški Bistrici. Opremljen naj bi bil z derezami, cepinom in rdečo čelado, oblečen pa v temno modro jakno.

Pogrešanega so gorski reševalci iskali že v petek zvečer ter včeraj. Tudi danes so kranjski gorski reševalci in gorska policijska enota peš pregledovali območje Grintovca in iskali planinca.

Razmere na terenu so bile znova zelo zahtevne, iskanje pa sta spet ovirala megla in zelo spolzek teren, so sporočili s kranjske policijske uprave. Dlje časa se je teren pregledoval tudi z dronom.

Pogrešani ni bil najden. Naslednje aktivnosti so predvidene ob izboljsanju razmer, so še dodali.