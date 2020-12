Še vedno niso našli na področju Grintavca pogrešanega planinca

Gorski reševalci so danes na območju Grintovca še vedno iskali od petka pogrešanega planinca, a so zgodaj zvečer, ko je padla tema, z iskalno akcijo morali končati in jo bodo nadaljevali, ko bodo razmere to dopuščale, so sporočili iz kranjske policijske uprave. Ob izboljšanju razmer bodo za pregled terena aktivirali tudi policijski helikopter.

Pogrešanega 39-letnega planinca z območja Dolenjske so kamniški in kranjski gorski reševalci začeli iskati že v petek zvečer, akcijo pa so okoli polnoči zaradi slabih vremenskih razmer prekinili in jo nadaljevali danes, poroča STA.

Kranjski gorski reševalci so tudi danes od jutra do teme na terenu peš pregledali več poti na območju Grintovca, vendar niso našli uporabnih sledi, so pa na Policijski upravi Kranj prejeli več informacij planincev o pogrešanem.

A razmere ne omogočajo nadaljnjih hitrih, še manj pa varnih aktivnosti, poudarjajo na policiji. Pod 1700 metri se je namreč danes sneg močno udiral, nad to višino pa je bila podlaga pomrznjena. Na določenih delih so bili vidni talni plazovi, veter pa je pihal s hitrostjo preko 60 kilometrov na uro, kar v kombinaciji še z gosto meglo ustvarja izredno nevarne okoliščine.

Na Policijski upravi Kranj opozarjajo, da je verjetnost, da v takšnih okoliščinah pride do nesreče, izredno velika. Ljudi zato pozivajo, naj v slabih razmerah ne hodijo v gore. Vremenska napoved je namreč slaba tudi za nedeljo.

Pogrešani planinec se je sicer nazadnje javil v petek okoli 10. ure, ko naj bi se nahajal med Zoisovo kočo na Kokrškem sedlu in Grintovcem na kamniški strani. Njegovo vozilo so našli v Kamniški Bistrici. Opremljen naj bi bil z derezami, cepinom in rdečo čelado, oblečen pa v temno modro jakno.