Zahtevno peturno reševanje na Mangartu: planinki na nogo padla velika skala #video

Na zahtevni "Slovenski poti" proti Mangartu se je danes nemška planinka pri vzpenjanju na višini okoli 2.400 metrov prijela za večjo, okoli pol kubičnega metra veliko skalo, ki pa se je ob tem na spolzki podlagi premaknila in jo stisnila ob steno. Na kraj dogodka so se napotili reševalne ekipe, vojaški helikopter in gorska policijska enota. Po skoraj peturni intervenciji so planinko, ta je lažje poškodovana, rešili. Pristojni pri planinarjenju v visokogorju pozivajo k previdnosti.

Kot so sporočili s policijske uprave Kranj, so reševanje izvedli v zelo težkih razmerah. V večurni intervenciji je reševalni ekipi ujeto planinko uspelo rešiti z uporabo pnevmatske dvigovalne blazine, žensko pa so z gore rešili s kombinacijo klasičnega in helikopterskega reševanja.

Akcijo je oteževalo izjemno slabo vreme, dež in veter, prav tako pa lokacija, ki tudi v idealnih pogojih velja za nevarno. V reševanju so bili udeleženi ekipa za helikoptersko reševanje na Brniku z gorskim reševalcem, zdravnikom in policistom gorske enote, posadka vojaškega helikopterja, bovški gorski reševalci in pripadniki PGD Bovec, ki so usposobljeni za ravnanje s pnevmatsko dvižno blazino, so še zapisali v sporočilu.

Mangart v vseh pogledih velja za zelo zahtevno goro, vsako leto pa se na tej gori zgodi več nesreč zaradi padajočega kamenja, odloma skal, padcev in zdrsov. Rešujejo tudi zaplezane plezalce, velika težava pa so še snežišča. Policija zato znova opozarja na zahtevne razmere v gorah, na padajoče kamenje in ponekod še vedno navzočo "zalogo" snega, zato bodite pri obisku visokogorja previdni.