Aplikacijo #OstaniZdrav si je od njenega nastanka naložilo nekaj več kot 373 tisoč uporabnikov, v zadnjem mesecu pa je opaziti nekoliko drugačno delovanje. Na ministrstvu pojasnjujejo, kakšne so razlike.

Mobilna aplikacija #OstaniZdrav je pripomoček, ki vam sporoči, ali ste bili v stiku z okuženo osebo. Številne države po svetu so jih uvedle z željo, da bi epidemiologom in zdravstvu pomagale slediti stike okuženih in bile tako v pomoč pri zamejitvi epidemije.

Nov prikaz stikov

Foto: M. R. Pred časom so mnogi uporabniki lahko ob pregledu stanja v aplikaciji videli različna števila (ne)kritičnih stikov in stopnjo izpostavljenosti, vendar se je v zadnjem mesecu po nadgradnji delovanje nekoliko spremenilo.

Čeprav so mnogi opazili, da ob preverjanju v aplikaciji nimajo več stikov in se takšno stanje ne spremeni tudi več kot teden, to ne pomeni, da aplikacija ne deluje.

"Z nadgradnjo aplikacije in prehodom na različico 2.0 sistema za obveščanje o izpostavljenosti se je izračun tveganja znatno izboljšal. Po novem je možno natančneje nadzirati, katera srečanja je treba šteti v končni izračun tveganja. Prav tako ni več prikazano število stikov, temveč število dni, v katerih smo bili izpostavljeni," odgovarjajo na ministrstvu za javno upravo in dodajajo, da je aplikacija "še naprej zelo koristna pomoč epidemiologom, saj zmanjšuje nenadzorovano širjenje okužbe z boleznijo covid-19 med populacijo."

Težave ob nadgradnji zaradi Googla

Konec januarja so se sicer takoj po nadgradnji pojavile težave v delovanju aplikacije, težava pa naj bi bila posledica napake na Googlovem sistemu za beleženje stikov, zato so enako težavo imele vse aplikacije, ki uporabljajo ta sistem. Več o tem:

Da se šteje za stik, morata biti v 30-minutnem časovnem intervalu izpolnjena naslednja pogoja:



- slabljenje bluetooth signala mora biti v območju 30 minut najmanj 10 minut pod 73dB;

- stopnja tveganja prenosa mora biti najmanj III (3).



Če ta dva pogoja nista izpolnjena, se stik šteje za "nerizičnega", zato se v aplikaciji ne prikaže, ta stik pa bo upoštevan v dnevniku stikov operacijskega sistema.

Slovenska verzija aplikacije sicer izvira iz nemške Corona Warn App, skrbniki pa zagotavljajo, da sistem ne beleži podatkov o lokaciji in da so uporabniki opredeljeni prek naključnih kod, ki jih v nobenem primeru ni mogoče povezati s pravo identiteto uporabnika.

Aplikacija bi lahko polno učinkovitost dosegla, ko bi jo uporabljalo okrog 70 odstotkov ljudi, vendar je pri tem več težav, od tega, da nimajo vsi ustreznih pametnih naprav, pa tudi do zelo slabih ocen na obeh trgovinah za aplikacije App Store (Apple) in Google Play (Android). Pri slednji je oceno podalo nekaj več kot 2.300 uporabnikov, aplikacija pa ima od petih možnih le dve zvezdici in pol.