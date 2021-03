V bolnišnicah se zdravi 516 ljudi, od tega jih je 82 na intenzivni negi. V ponedeljek je umrlo še 11 ljudi, skupaj že 3.874.

V Sloveniji je trenutno 10.750 aktivnih primerov okužbe z novim koronavirusom, kažejo podatki Covid-19 Sledilnika.

V torek so okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 1.209 ljudeh, torej pri 117 več kot v torek pred tednom dni (1.092).

Slovenija je trenutno v oranžni fazi epidemije. Za prehod v rumeno fazo, ki prinaša dodatna sproščanja, morata biti izpolnjena dva pogoja, to sta povprečno manj kot 600 novih okužb v zadnjih sedmih dneh in manj kot 500 hospitaliziranih covidnih bolnikov.

V Sloveniji tudi nigerijska različica virusa

Foto: Reuters V Sloveniji so do zdaj potrdili tudi okužbe z angleško in južnoafriško različico virusa. Pop TV pa je včeraj poročal o sedmih osebah, pri katerih je bila potrjena nigerijska različica novega koronavirusa. Po do zdaj znanih podatkih ta različica virusa ne povzroča težjega poteka bolezni, bi se pa lahko z njo okužili kljub preboleli bolezni oziroma cepljenju.

Nigerijsko različico koronavirusa so odkrili v laboratoriju Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, kar so jim v bolnišnici tudi potrdili. Podatke, dostopne v mednarodni bazi, je prvi razkril Sebastian Pleško s sledilnika za covid-19, je poročala televizija. V Kranju naj bi šlo za primer sedemletne deklice, v laboratoriju iz Maribora 56-letne ženske, v Novem mestu pa osemletnega dečka. Danes so tem primerom dodali štiri, kar je skupaj najmanj sedem, navaja STA.