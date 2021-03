NIJZ: V Sloveniji porabili več kot 174.000 odmerkov cepiva proti covidu-19

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) je danes objavil podatke, po katerih je v Sloveniji neporabljenih skoraj četrtina dostavljenih odmerkov cepiv proti covidu-19. Po teh podatkih je v Slovenijo doslej prišlo nekaj manj kot 190.000 odmerkov cepiv proizvajalcev AstraZeneca, Moderna in Pfizer/BioNTech, skupno pa je doslej porabila 144.000 odmerkov dobavljenih cepiv ali 76,1 odstotka.

Z NIJZ so za STA pojasnili, da na ECDC pošiljajo podatke enkrat tedensko za pretekli teden. "Zato so podatki, ki so danes objavljeni na spletni strain ECDC, nižji kot je dejansko število cepljenih v Sloveniji," so zapisali.

Pojasnili so še, da cepivo v Slovenijo dobavljajo vsak teden, in sicer različna cepiva ob različnih dnevih, priprava cepiva za transport in cepljenje pa se ne moreta zgoditi v istem dnevu. Hkrati na NIJZ opažajo zamude pri vnosu podatkov o cepljenih v informacijski sistem. "Vse navedeno lahko privede do odstopanj med številom dobavljenih cepiv in uradnim podatkov o številu cepljenih, so pojasnili.