Se na pogorišču družbe Ekosistemi obeta nova katastrofa? #video

Ali sta za tempirano ekološko bombo in hud požar lani poleti na Dolenjskem odgovorna kar okoljski in gradbeni inšpektor, ki bi morala prva opozoriti na resne težave? Na deponiji odpadkov v Straži pri Novem mestu leta in leta inšpektorja sploh nista ukrepala proti hudim napakam lastnikov iz podjetja Ekosistemi.