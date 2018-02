Se boste pridružili tej akciji? #video

Slovenska karitas skupaj z javno agencijo za varnost prometa in Zavodom Med.Over.Net danes začenja preventivno akcijo 40 dni brez alkohola, v kateri opozarjajo na uničujoče posledice čezmernega pitja alkohola. K odgovornemu ravnanju letos še zlasti nagovarjajo mlade, kar sporoča tudi geslo akcije Mlad, vesel in pogumen, so povedali danes.

Video: Planet TV

"V akciji opozarjamo na posledice, ki jih ima čezmerno pitje in se kažejo na različnih področjih od sociale in zdravstva do prometa," je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani dejal generalni tajnik Slovenske karitas Cveto Uršič. "Čezmerno pitje alkohola je nesprejemljivo," je opozoril.

Foto: Thinkstock

Na slovenskih cestah je lani kar 32 ljudi umrlo, ker je bil povzročitelj pod vplivom alkohola. Štiri prometne nesreče s smrtnim izidom so povzročili vozniki v starosti od 18 do 24 let, je poudaril direktor Javne agencije RS za varnost prometa Igor Velov.