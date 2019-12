Še bo toplo z občasnimi padavinami in soncem

Nenavadno visoke temperature za zadnji mesec leta se bodo nadaljevale vse do petka. Na zahodu in jugu države bo večinoma oblačno s kakšno kapljo dežja, drugod pa deloma sončno. Temperature se bodo gibale okoli 15 stopinj Celzija.

Danes bo na zahodu in jugu pretežno oblačno z občasnim rahlim dežjem, drugod bo deloma sončno. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18, v severnih krajih okoli 10 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije za okolje (Arso).

Jutri bo na severu in vzhodu delno jasno, drugod bo pretežno oblačno. V zahodnih in deloma osrednjih krajih bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter, ob morju šibak jugo. Jutranje temperature bodo od 6 do 13, v severnih krajih od 0 do 4, najvišje dnevne od 12 do 17, v severni Sloveniji od 5 do 10 stopinj Celzija.

Tudi v četrtek in petek se vreme ne bo bistveno spremenilo. Na zahodu bo precej oblačno s kakšno kapljo dežja, na vzhodu pa deloma sončno. Še bo toplo za ta čas.