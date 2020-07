Še bo toplo, nastane lahko kakšna močnejša nevihta

Danes bo spremenljivo oblačno. Na zahodu bodo prve plohe in nevihte mogoče že dopoldne, drugod povečini sredi dneva in popoldne, ponekod se bodo nadaljevale tudi v noč. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, v jugovzhodni Sloveniji do 32 stopinj Celzija.