Se bo nekdanji policist, ki je s pasom kopalnega plašča zadavil svojo ženo, izognil zaporu? #video

Kot razlog je odvetnik navedel, da policisti, ki so odšli preverit njegove trditve in so ga prosili za ključe hiše, o tem niso napisali zapisnika.

V sodnem postopku bodo kot priče zagotovo nastopili policisti, ki so opravili ogled kraja in tudi pojasnili, ali jim je Gorenjc ključe izročil prostovoljno ali ne. Vprašljivo pa je njegovo psihofizično stanje v trenutku umora. Ali bo Gorenjčev odvetnik igral na isto karto v obrambi svoje stranke, bo znano kmalu.

Gorenjc je sam odšel na policijo in se predal

V vasi z manj kot 200 prebivalci je novica o umoru odjeknila kot bomba. Nekdanji policist, ki je uniformo zamenjal za bančniško obleko, naj bi imel težave z odvisnostjo od kokaina. Idealno družinsko življenje pa naj bi bilo za štirimi stenami hiše vse prej kot takšno. Kljub temu da so na zunaj delovali kot prijetna družina, pa je žrtvina mama v javnem pismu zapisala, da je čutila, da je hči v nevarnosti.

Par iz vasi Dole pri Polici, ki je imel triletno hčerko, se je ravno ločeval, ženo pa naj bi maltretiral že prej. Po umoru v zgodnjih jutranjih urah naj bi si Gorenjc neuspešno skušal vzeti življenje s tem, da si je prerezal žile na rokah. Popoldan naj bi nato sam v družbi očeta odšel na policijsko postajo in se predal.