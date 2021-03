Umor 36-letne Jasne, mame dveinpolletne deklice z Dola pri Polici, nedaleč od Grosupljega, je pretresel Slovenijo. Štiriinštiridesetletni Žarko Gorenjc, sicer inšpektor pri Banki Slovenije in nekdanji policist, je v petek popoldne zadavil svojo ženo, s katero naj bi bila v postopku ločitve. Dejanje je policiji prijavil sam, preiskovalni sodnik pa je zanj že odredil pripor. Pretresljivo je tudi pismo morilčeve tašče. "Nisem hotela biti zlobna. Nisem posegla vmes in zdaj se počutim krivo," naj bi zapisala, je poročal Planet TV.

Kljub temu, da so se na zunaj zdeli prijetna družina, pa je žrtvina mama v pismu, ki ga je objavil Inštitut 8. marec, zapisala, da je čutila, da je hči v nevarnosti.

"Nisem vedela, kaj vse se dogaja za štirimi stenami"

"Sprašujem in obsojam se, ker nisem odločno posegla vmes, ko sem gledala, kako povsem izžeta in utrujena od vseh maltretiranj izgublja življenjsko energijo. Nisem vedela, kaj vse se dogaja za štirimi stenami, v katere je bila zadnja tri leta vse bolj ujeta. Nisem hotela biti zlobna tašča in se vmešavati. Sama mi ni hotela tožiti, ampak sem vedela, da se nekaj hudega dogaja. Nisem posegla vmes in se sedaj počutim krivo, da je bolečina se večja," je zapisala.

In običajno za nasilje v družini nekdo ve, kljub temu pa le malokdo namesto žrtve pokliče na pomoč.

Psihoterapevtka Tanja Šket Bele. Foto: Planet TV "Ljudje teh groženj ne jemljemo resnično, kot možnost, da se to zgodi, ker gledamo na povzročitelja nasilja kot očeta, sina, soseda, prijatelja in kljub njegovemu nasilnemu vedenju, dejanjem in grožnjam ne verjamemo, da bo te grožnje uresničil," je razložila psihoterapevtka Tanja Šket Bele.

Zato tisti, ki se ukvarjajo s pomočjo ženskam žrtvam nasilja, ljudi pozivajo, da ga prijavijo.

Zakonca, ki sta z dve leti in pol starim otrokom živela v tej hiši, naj bi bila v postopku ločitve, umorjena pa naj bi se po pomoč obrnila tudi na center za socialno delo. Čeprav je vsak tak tragični dogodek preveč, pa se je njihovo število v zadnjih mesecih še povečalo, saj žrtve zaradi ukrepov proti novemu koronavirusu še težje poiščejo pomoč, zato je v teh časih še pomembnejše, da smo kot družba pozorni na znake nasilja.