SDS predstavila predlog deklaracije, v kateri zavrača vsakršno obliko totalitarizma

Poslanec SDS Branko Grims je na današnji novinarski konferenci stranke predstavil predlog deklaracije o podpori resoluciji Evropskega parlamenta o evropski zavesti in totalitarizmu, v kateri ostro obsojajo vsakršen totalitarizem. Dejal je, da podpora predstavlja demokratičen razvoj in da je žrtvam totalitarnih režimov treba izkazati spoštovanje.

Evropski parlament je ob upoštevanju splošne deklaracije Združenih narodov o človekovih pravicah sprejel resolucijo 2. aprila 2009. Po njegovem mnenju je ta resolucija pomembna, saj kot "zločinske in zavržne" enotno postavlja vse totalitarizme. Ob tem je dodal, da si resolucija zasluži "vso podporo", saj "predstavlja izhodišče za demokratičen razvoj".

V stranki SDS predlagajo, da se za vse uporabi enako merilo in sprejem posebne deklaracije o podpori resolucije. Z njo bi državni zbor namreč "izrecno in trajno" zavrnil vse totalitarne režime ne glede na ideologijo. V predlogu so še zapisali, da so ti utemeljeni na nasilju in sistematičnem kršenju človekovih pravic.

Grims: V preteklosti se je večkrat narobe tolmačilo totalitarizem

Foto: STA Po Grimsovem mnenju se je skozi zgodovino mnogokrat napačno tolmačilo, kaj totalitarizem je, zato je toliko pomembnejše, da se državni zbor ob temeljnih vprašanjih evropske resolucije poenoti. Temu je dodal tudi, da je treba žrtvam totalitarnih sistemov izkazati spoštovanje, priznanje in nuditi rehabilitacijo.

Totalitarizmom se tako ne sme popuščati in jih obravnavati drugače, ne glede na njihovo ideologijo. Po njegovem mnenju se je v preteklosti mnogokrat naredilo napako, ko se je vzpostavljalo vtis, da se katerega od totalitarnih sistemov "opravičuje, tolerira ali pa celo glorificira, ker je temeljil na dobrih namenih". "Noben totalitarizem, ne glede na ideologijo, na kateri temelji, ne more biti toleriran. Proti zlu se je treba boriti. Zlo je treba zavrniti v celoti," je dejal.

Evropski dan spomina je 23. avgust

Ob tem je spomnil tudi na evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, ki ga obeležujemo 23. avgusta. Na ta dan je bil leta 1939 namreč podpisan pakt Ribbentrop - Molotov med nacistično Nemčijo in komunistično Sovjetsko zvezo. Grims meni, da je bil zaradi sodelovanja različnih socializmov začetek druge svetovne vojne tako "hudo zločinski in za Evropo tako uničujoč".

Po njegovem mnenju so takrat še posebej poveličevali povezovanje socializmov in jih opravičevali kot dokaz, "kako lahko vsi socializmi čudovito sodelujejo med seboj in prinašajo zmagoslavje socializmu kot takemu". "V bistvu je šlo za pakt proti Evropi in tega se moramo danes vsi zavedati," je še dodal.

V SDS so za STA pojasnili, da predloga deklaracije še niso vložili, saj jo še usklajujejo s koalicijskimi partnerji.

SDS bo predlog deklaracije o podpori resoluciji Evropskega parlamenta o evropski zavesti in totalitarizmu tokrat vložila petič. Nazadnje so predlog deklaracije v DZ zavrnili marca 2019.