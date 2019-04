SDS in SLS vložili skupno kandidatno listo za evropske volitve

Poleg dosedanjega evropskega poslanca Milana Zvera, ki je bil vodilni kandidat SDS že na evropskih volitvah leta 2014, sta na listi tudi evropski poslanki SDS Romana Tomc in Patricija Šulin ter evropski poslanec Franc Bogovič iz stranke SLS. Na evropske volitve se podajajo tudi nekdanji mariborski župan Franc Kangler, vidna članica SDS Alenka Forte, Davorin Kopše in Alja Domjan iz podmladka SDS.

Zver prepričan o zmagi, skupna lista računa vsaj na štiri mandate

"Prepričan sem o prepričljivi zmagi, ker je lista izjemno kakovostna tako po strokovni plati kot tudi v političnem smislu," je dejal Zver. Z listo po njegovih besedah računajo na vsaj na štiri poslance. Kot je dejal že ob predstavitvi liste, v predvolilni kampanji pričakuje težek in napet boj, saj je EU pred pomembnim časom, kjer je pod vprašajem tudi eksistenca.

Po njegovem prepričanju morajo evropski državljani tokrat izvoliti tiste stranke, ki bodo ohranile EU skupaj. "Čakajo nas odločilna leta za ohranitev EU kot take, kot je bila spočeta. Kot velik mirovni in demokratični projekt," je napovedal Zver. Ocenil je, da je desna sredina danes pol manj razdrobljena, nič pa ne kaže, da bi se leva sredina kaj bolj konsolidirala. Po njegovih besedah imajo na prihajajočih evropskih volitvah zato izhodiščno prednost desnosredinske stranke.

Rok za vložitev kandidatnih list se izteče v petek

Rok za vložitev kandidatnih list na DVK se izteče v petek, ko bo tudi uradno stekla tudi kampanja pred evropskimi volitvami. Potem ko so minuli teden kandidature že vložili v SNS in zunajparlamentarni stranki Dobra država, so ta korak za danes napovedali še v LMŠ, NSi, SAB in novonastali Domovinski ligi.

V prihodnjih dneh bodo z vložitvijo kandidatnih list sledile še druge stranke in liste. Med njimi bo tudi SD, ki mora svojo kandidatno listo še potrditi. V Levici medtem še zbirajo podpise volivcev, s katerimi bodo vložili svojo kandidaturo. Stranke in liste imajo za nagovarjanje volivcev mesec dni časa, volilni molk pa bo nastopil 24. maja opolnoči.