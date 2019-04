Lahko navezi Šarec-Joveva na evropskih volitvah spodleti?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nosilka liste LMŠ Irena Joveva in predsednik LMŠ Marjan Šarec. Foto: STA

Politični analitik Andraž Zorko poudarja, da sta po danes znanih izhodiščih pred evropskimi volitvami levo od sredine v najboljšem položaju SD in Levica.

Nosilka liste SD na evropskih volitvah je dosedanja evropska poslanka Tanja Fajon. Foto: Ana Kovač

"SD je predstavila listo zelo močnih in prepoznavnih kandidatov. Na prvem mestu je evropska poslanka Tanja Fajon, ki je bila na zadnjih volitvah v Evropski parlament izvoljena s preferenčnim glasom. Tudi tokrat v SD ne bi smeli imeti težav z osvojitvijo enega mandata, obstajajo pa tudi možnosti, da osvojijo še drugi poslanski sedež," pojasnjuje Zorko.

SD lahko osvojili dva mandata, Tomićeva na listi Levice s prednostmi in slabostmi

Socialni demokrati imajo kot ena od redkih tradicionalnih strank v Sloveniji po njegovih besedah izrazito močno lokalno mrežo pa tudi razmeroma zvesto volilno bazo. Kot poudarja, so si v zadnjih letih zvest bazen svojih volivcev izoblikovali tudi v Levici, ki pa je v primerjavi z SD močna predvsem v Ljubljani. Za nosilko liste so v stranki izbrali poslanko državnega zbora Violeto Tomić, ki pa po mnenju Zorka še zdaleč ni idealna kandidatka.

"V Levici so na prvo mesto na listi prav tako postavili zelo prepoznavno kandidatko, a ima ta svoje prednosti in slabosti. Violeta Tomić ima zvest krog privržencev, hkrati pa obstaja tudi krog ljudi, ki jih poslanka odvrača. So pa v stranki z Luko Mescem kot podpornim kandidatom, kar bo verjetno upravičilo kakšen nastop na predvolilnih soočenjih, pokazali na resnost namere, da prvič osvojijo sedež v Evropskem parlamentu," pravi ustanovitelj agencije Valicon.

Mlinarjeva se lahko zoperstavi Fajonovi in Tomčevi

Medtem ko se v SD in Levici na evropske volitve že od vsega začetka podajajo s samostojno listo, se je pri LMŠ, SMC in SAB v javnosti nekaj časa omenjala možnost oblikovanja skupne liberalne liste. Potem ko je omenjena ideja dokončno propadla, je presenetila prva dama SAB Alenka Bratušek, ki je skupaj s sodelavci za nosilko liste izbrala koroško Slovenko in dosedanjo avstrijsko evropsko poslanko Angeliko Mlinar.

Lista SAB na čelu z Mlinarjevo deluje precej močnejša kot listi LMŠ in SMC, meni Zorko, a dodaja, da bo uspeh stranke na tokratnih volitvah bolj kot od Bratuškove odvisen od Mlinarjeve. "Javnomnenjske ankete v obdobju pred državnozborskimi volitvami vedno kažejo, da je SAB že skoraj stvar zgodovine, a predvsem po zaslugi javnih nastopov Bratuškove in spretnih potez, ki jih v stranki znajo potegniti v predvolilnem obdobju, se stranka potem razmeroma zlahka prebije v državni zbor," pojasnjuje Zorko.

Kot poudarja, ni nujno, da se bo tovrstna spretnost stranki obrestovala tudi na evropskih volitvah, je pa Mlinarjeva po njegovem mnenju zagotovo kandidatka, ki bi lahko dobila večje število glasov: "Gre za klasično političarko, ki se verjetno lahko suvereno zoperstavi političarkam, kot sta prej omenjena Tanja Fajon in evropska poslanka SDS Romana Tomc. Mlinarjeva je zagotovo kompetentna, zna nastopati, hkrati pa kot nekdanja podpredsednica Alde uživa določeno stopnjo ugleda."

"Vprašanje je, ali bi Bulčeva za seboj potegnila večji delež glasov"

Potem ko se evropska komisarka za promet Violeta Bulc ni odločila za kandidaturo za evropsko poslanko, so v SMC pod vodstvom Mira Cerarja za nosilca liste izbrali poslanca državnega zbora Gregorju Periču. Zorko ob tem poudarja, da ni nujno, da je ravno SMC po košarici Bulčeve, ki je pred volitvami sicer postala članica vodilne ekipe evropskih liberalcev (Alde), od vseh strank levo od sredine potegnila najkrajšo.

"Violeta Bulc v Evropsko komisijo ni bila izvoljena, ampak imenovana. Ne vemo, kako bi se kot kandidatka dejansko odnesla na soočenjih, poleg tega pa ima v svojem življenju tudi določene specifike, na kar so nekateri opozarjali ob njenem imenovanju. Vprašanje je, ali bi za seboj sploh potegnila večji delež glasov," poudarja ustanovitelj Valicona.

Perič sicer ni tako prepoznaven kot Bulčeva, vendar pa ima po Zorkovem mnenju v primerjavi z nosilko liste LMŠ Ireno Jovevo prednost, ker je v politiki prisoten že nekaj let: "Poleg tega imamo na nosilnih mestih večine list ženske. Glede na to, da v Sloveniji, sploh pa na evropskih volitvah, volijo predvsem starejši, ni nujno, da bodo kandidatke na koncu tiste, ki bodo pobirale ženske glasove. Ker so starejši volivci načeloma tradicionalni, bi na levi sredini lahko imele prednost tudi stranke, ki imajo za nosilca liste moškega."

Čeprav SMC glede na zadnje ankete v javnosti ne uživa velike podpore, Zorko poudarja, da bi bila na evropskih volitvah lahko element presenečenja: "Gregor Perič se vsaj na zunaj deluje kot kandidat, ki bi ga vsaka starejša volivka hotela imeti za zeta. Gre za scenarij, ki smo mu bili pri nas priče tudi v resničnostnih šovih. Na koncu v njih nikoli ni zmagal mačo, ampak skromen in prikupen fant, ki bi si ga vsaka slovenska mama želela za zeta, in prav to je prednost vodilnega kandidata SMC."

"Irena Joveva nima izkušenj in je, sodeč po prvih nastopih, očitno tudi precej nespretna"

Podobno kot v SAB so za presenečenje z izbiro nosilke liste poskrbeli tudi v največji vladni stranki LMŠ. Kljub temu, da stranka tako kot vlada in premier Marjan Šarec v javnomnenjskih raziskavah še vedno uživa visoko podporo, se bo morala LMŠ po besedah Zorka krepko potruditi, če bo hotela priljubljenost v anketah na evropskih volitvah pretopiti v en poslanski sedež.

"LMŠ nima tradicionalne in iskrene, pač pa zgolj hipno podporo. Lani februarja so jim ankete izmerile 26 odstotkov in prvo mesto med strankami, na volitvah pa so junija nato končali pri 12 odstotkih. To je velik padec podpore, podobno se lahko zgodi zdaj, saj ni nujno, da bodo volivci, ki odgovarjajo v anketah, sploh prišli na volišča," opozarja Zorko.

Hkrati poudarja, da se nosilka liste, nekdanja novinarka Irena Joveva, za zdaj zdi najšibkejša med vsemi vodilnimi kandidati na levici pa tudi na desnici: "Irena Joveva je zelo mlada, v politiki nima izkušenj in je, sodeč po prvih nastopih, tudi precej nespretna. Že takoj je požela precej kritik na svoj račun, vprašanje je, ali se lahko zoperstavi izkušenim kalibrom politikov in političark." Po njegovih besedah bo zelo pomembno, kako bo nastopila na soočenjih, veliko vlogo pa bo pri tem odigral POP TV.

"Soočenja na omenjeni komercialni televiziji imajo velik vpliv, ker imajo praviloma visoko gledanost, pa tudi zato, ker uredniki in ustvarjalci sami določijo, kdo bo nastopil in kdo ne, s tem pa določenim kandidatom podelijo prednost. Se bodo pa morali v LMŠ za vsaj en poslanski mandat zelo potruditi. Stranka namreč nima lokalne mreže, kar se je pokazalo že na zadnjih lokalnih volitvah, ko so izgubili Kamnik, od koder pravzaprav prihajajo," dodaja Zorko.

Šoltes bo močan tekmec predvsem za Levico, SD in LMŠ

Na evropske volitve se kot nosilec liste DeSUS podaja tudi dosedanji evropski poslanec Igor Šoltes, ki je v Evropskem parlamentu v iztekajočem se mandatu sicer zastopal barve Zelenih. "Šoltes se bo zdaj navezal na levo volilno bazo, s čimer bi lahko ogrozil tudi Levico. Vprašanje je, ali se bo zdaj poudarjalo, da je vnuk Edvarda Kardelja, mu pa zagotovo ne bo v prid, da je od Zelenih prestopil k DeSUS, ki se je na zadnjih državnozborskih volitvah postavila izrazito levo," meni Zorko.

Premik v levo je bil po njegovem mnenju velika strateška napaka šefa stranke Karla Erjavca, ko gre za Šoltesa, pa Zorko kot njegovo slabost navaja tudi njegov oportunizem. "Veliko ljudi je njegovo izvolitev za evropskega poslanca razumelo tudi kot negativno, saj so upali, da bo Šoltes postal tisto, kar je potem postal Cerar. Obstajalo naj bi tudi veliko zamer tistih, ki so takrat skrbeli za njegovo kampanjo, ampak vseeno bo Šoltes močan tekmec predvsem za Levico, SD in LMŠ," še dodaja Zorko.