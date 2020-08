SD: Selana Fajonova pozna, sodelavka obveščevalnih služb ni bila

"Tanja Fajon nikoli ni bila sodelavka agencije SOVA in ne kakšne druge domače ali tuje obveščevalne službe! Z gospodom Sebastjanom Selanom se Tanja Fajon sicer pozna iz študijskih let. Kljub trditvam nekaterih medijev iz orbite politične stranke SDS, gospod Selan tudi ni in nikoli ni bil ne formalni in niti neformalni svetovalec Tanje Fajon. Sebastjan Selan tudi ne sodeluje pri aktivnostih stranke SD." Tako so iz SD, ki jo po odstopu Dejana Židana začasno vodi Tanja Fajon, odgovorili na več vprašanj o odnosih z nekdanjim šefom Sove Sebastjanom Selanom in morebitnih stikih in komunikacijami z obveščevalno službo. Iz SD so danes sporočili še, da bodo o tem, ali bo Fajonova prava predsednica stranke, odločali na "digitalnem" kongresu, ki bo 10. oktobra.

Kandidata za vodenje SD sta ob Fajonovi še Sonja Lokar in Jani Prednik. Zdi se, da ima daleč največ možnosti Fajonova, ki so jo v stranki že takoj po odstopu Židana razglasili za novo voditeljico.

Na digitalnem kongresu bodo volili tudi novo podpredsednico, ker Fajonova ne bo več podpredsednica, še ena podpredsednica že od prej ostaja Andreja Katič, podpredsednika pa Jernej Pikalo in Matjaž Nemec. Nov predsednik in vsi štirje podpredsedniki bodo delo opravljali do naslednjega rednega kongresa, ki mora biti najpozneje pol leta po naslednjih parlamentarnih volitvah, je pojasnil Denis Sarkič.

Iz SD so sporočili, da so za podpredsednico stranke evidentirane kandidatke: Nuška Gajšek, Neva Grašič, Meira Hot, Ljubica Jelušič, Mojca Kleva Kekuš, Vesna Kolarič, Damijana Škrlj, Dominika Švarc Pipan, Živa Vidmar, Martina Vuk in Ljubica Zgonec Zorko.

Selan ni Črnčec SD

Govorice, da je Selan svetovalec Fajonove, torej nekaj podobnega kot Damir Črnčec pri Marjanu Šarcu, so iz SD zanikali že pred časom. Kakšen je njun odnos, pa do zdaj Fajonova ni podrobneje pojasnila. Odgovoru na vprašanju, ali je v času, ko je Selan od leta 2010 vodil Sovo, evropska poslanka kakorkoli sodelovala ali imela stike z obveščevalno službo, so se v SD tudi tokrat izognili. Zanikali so le, da bi bila sodelavka obveščevalnih služb. Ne pa, ali so sicer bile komunikacije. So pa povedali, da Selan letos ni sodeloval pri nobenih aktivnostih stranke.

Selana je kot šefa obveščevalne službe Janez Janša odstavil takoj, ko je prevzel svojo drugo vlado po volitvah leta 2012. Namesto njega je vodenje Sove prevzel Črnčec, ki je danes pri LMŠ.

Po razrešitvi z vrha Sove je Selan postal direktor precej prestižnega podjetja Marina Portorož. Podjetje je takrat obvladovala DZS, ki jo vodi Bojan Petan, pod DZS spada tudi časopis Dnevnik. Podobno je še danes, v petek ta teden bodo na skupščini DZS potrjevali, da so lansko leto končali s 27,8 milijona evrov bilančne izgube, med novostmi pa je, da je medtem 11,69 odstotka delnic DZS, ki že več let ne izplačuje dividend zaradi stalnega minusa, kupila Marina Portorož, ki je gre bilančno precej bolje.

Šef Sove je Selan postal julija 2010, ko je prek NLB že nekaj časa (od konca leta 2008) na zahod potoval hudo sumljiv denar iz Irana, nenavadne transakcije so se končale decembra 2010, ko je, tudi zaradi zahteve Banke Slovenije, NLB zaprla sporne račune. V času Selana so pred volitvami leta 2011 iz Sove v medije pripotovale informacije o povezavah SDS z domnevnimi neonacisti. Zaradi uhajanja podatkov, namen je bil verjetno vplivati na razplet volitev, so bili pozneje tudi kazenski postopki. Tudi proti Selanu jih je sprožil Črnčec.

Vrhovno sodišče pa, najbrž tudi zaradi tega, ker so bili podatki zlorabljeni, takrat ni podaljšalo dovoljenj za prisluškovanja pri nadzoru skrajnih skupin.

Selan je bil letos, ko je državi primanjkovalo zaščitnih sredstev, med podjetniki, ki so trgovali z maskami. Več lahko preberete na povezavi: nekdanji šef Sove trguje z maskami.

Soočenja kandidatov v vseh večjih mestih

V SD so danes napovedali, da bodo za vse kandidate v mesecu pred kongresom organizirana javna soočenja v vseh večjih središčih Slovenije, saj članstvu želijo omogočiti najboljše pogoje za sprejem odločitve o tem, kdo je oseba, ki lahko, kot so zapisali, "s svojim vodenjem uresniči socialdemokratski program, na volitvah premaga Janeza Janšo in prevzame vodenje napredne rdeče-zelene slovenske vlade".

Prvič bodo organizirali digitalni kongres, na daljavo bo potekalo tudi glasovanje. "To ni le organizacijski premik, ampak tudi politično stališče o nujnosti uvedbe elektronskih volitev in digitalizacije upravljanja države," so še sporočili.

Vprašanja, na katera so nam iz SD odgovarjali, so bila:

Kako dolgo Tanja Fajon pozna nekdanjega direktorja Sove in nekdanjega direktorja Marine Portorož Sebastjana Selana? Je nekdanji direktor Sove Sebastjan Selan v zadnjem letu kakorkoli sodeloval s stranko SD ali pri dejavnostih stranke? Je v času, ko je Selan od leta 2010 vodil Sovo, Tanja Fajon kakorkoli sodelovala ali imela stike z obveščevalno službo? Je bila Tanja Fajon kot dopisnica iz Bruslja, v času, ko Selan še ni bil direktor, kakorkoli v stikih s Sovo? Ali je bila Tanja Fajon kadarkoli tajni vir Sove?

