Šarec: Počivalšek mi je zagotovil, da ni nobenih pogovorov v drugo smer

Kot je na vprašanje novinarke Suzane Kos, kdaj namerava sklicati koalicijski vrh, dejal Šarec, se ta teden še ne bodo srečali. "Treba je dati času čas, vsak mora zadeve najprej pri sebi premisliti, potem pa se bomo sestali. Pravzaprav pa se po mojem mnenju nimamo kaj dosti pogovarjati, glavno vprašanje je tako ali tako, ali smo pripravljeni iti skupaj naprej. Mislim, da smo," je dejal v intervjuju za Delo.

Na vprašanje, ali drži ocena, da koalicija stoji ali pade s SMC, je odgovoril, da sta z gospodarskim ministrom in šefom SMC Zdravkom Počivalškom o tem že večkrat govorila. "Vsakič mi je zatrdil, da ni nobenih pogovorov v drugo smer," je še dejal Šarec.

Je Erjavec odstopil taktično?

Šarec ni želel špekulirati, ali je Erjavec odstopil taktično, ker bo manjšinska vlada zdaj imela težko nalogo, da novega ministra potrdi v državnem zboru. "V slovenski politiki je mogoče čisto vse. Ne bi špekuliral, kaj bo, kaj ne bo, s temi scenariji se pač ne ukvarjam," je dejal in dodal, da je bil Karl Erjavec petnajst let na čelu DeSUS in minister, zato ima zagotovo tudi zasluge za razvoj države.

"Mnenja o uspešnosti njegovega delovanja so pa tako ali tako kot pri vsakem politiku različna. Zato mu želim vse dobro. Kar pa zadeva poslansko skupino, verjamem, da ne nameravajo razdirati vlade, temveč tvorno sodelovati. Čas je za novo generacijo in v tej luči je treba to spremembo tudi presojati in se ne ukvarjati s starimi zamerami," je še dejal.

Foto: Ana Kovač

Menjav resorjev ne bo

Šarec je v intervjuju tudi zavrnil možnost, da bi po izvolitvi Aleksandre Pivec za novo predsednico DeSUS izvedel menjavo resorjev v vladi, na primer tako, da bi DeSUS dobil zdravstveni, LMŠ pa obrambni resor.

Nad ponudbo predsednika države Boruta Pahorja, da je pripravljen koaliciji pomagati pri doseganju soglasja z opozicijo, ni posebno navdušen. "Borut Pahor sodeluje in skuša pomagati že pri iskanju soglasja za spremembo volilne zakonodaje, kjer pa nismo prišli posebej daleč," je dejal.

Kot je še povedal, je zdravstvo prioriteta te vlade in da LMŠ podpira odpravo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Poleg zdravja je kot prioriteti vlade navedel še obrambo in varnost.

