Šarec in LMŠ v bran Črnčecu, peticijo podpisalo že tri tisoč ljudi

Zaradi preteklih objav in komentarjev je četrtkovo imenovanje Damirja Črnčeca za državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade v javnosti povzročilo precej razburjenja. "Imenovanje ksenofoba, nestrpneža in promotorja sovražnega govora za državnega sekretarja in svetovalca za nacionalno varnost si zasluži rdeči karton!" so zapisali avtorji spletne peticije, ki Šarca pozivajo k umiku kontroverznega državnega sekretarja.

Državljani in državljanke predsednika vlade Marjana Šarca pozivajo, naj razreši kontroverznega državnega sekretarja Damirja Črnčeca. Foto: Bojan Puhek

Kot poudarjajo, je slednji s svojimi javnimi stališči intenzivno soustvarjal duh in stanje javnega prostora, v okviru katerih izstopajo nestrpnost, sovraštvo in ksenofobija: "Njegova javno objavljena stališča so znana in jih je preveč, da bi jih navedli, zato le na kratko: muslimani so rakaste celice, zasejane po celotni Evropi, deportacija beguncev edino zdravilo za nezakonite migrante, problematike pa ne bomo rešili tako dolgo, dokler iz Slovenije ne bomo nagnali zadnjega begunca."

Peticijo, ki novega predsednika vlade poziva, naj z umikom spornega državnega sekretarja dokaže, da je še vedno zavezan "odločitvi o izrečenem rdečem kartonu politiki, ki gradi na retoriki sovraštva", je doslej podpisalo že tri tisoč državljank in državljanov.

"Podpihovanje sovraštva je nevarno in ima dolgoročne učinke na družbo"

Med podpisniki in podpisnicami omenjene peticije je tudi dekanja ljubljanske fakultete za socialno delo Vesna Leskošek. Ta je omenjeno peticijo podpisala, ker se po njenih besedah vsaka nastrojenost proti določenim družbenim skupinam pozneje ne odraža zgolj in samo v sovraštvu do omenjene skupine, ampak tudi v sumničavosti do vsakršne oblike drugačnosti.

"Vsako podpihovanje sovraštva do določenih družbenih skupin ima učinke na celotno družbo in na vse njene člane. Ne gre samo za hipno izrečene besede. Podpihovanje sovraštva je nevarno in dolgoročne učinke na družbo," pojasnjuje Leskoškova.

Foto: STA

Po njenih besedah Črnčec glede na svoja javno objavljena stališča zagotovo ne spada v Šarčevo vlado: "Njegove izjave kažejo na to, kaj misli in kakšen je njegov odnos do sveta. Ne moremo se pretvarjati, da lahko v zasebnem življenju podpihujemo sovraštvo, ko pa pridemo v službo, pa se pri nas oblikujejo in začnejo delovati strokovno nevtralna stališča."

Kot poudarja Leskoškova, mentalitetni okvir pri človeku vpliva na vsa njegova ravnanja, tudi na njegove strokovne interpretacije. "To, kar mi mislimo, vpliva na to, kar delamo. Tega se ne da razločiti. Pretvarjanje gospoda Šarca, da obstajata dve ločeni identiteti, torej identiteta v zasebnosti na eni in profesionalna identiteta na drugi strani, kaže predvsem na to, kako gospod premier razume svet."

"Spokajte! Deportacija je edino zdravilo!"

Spokajte! Deportacija je edino zdravilo! To je sporočilo za nezakonite migrante, ki danes protestirajo v LJ! pic.twitter.com/AWpp0Nr9zy — Damir Črnčec (@DamirCrncec) 19 September 2016

Črnčec je slovenski javnosti znan po ostrih stališčih, ki jih deli na družbenih omrežjih. Ob nedavnem protestu prosilcev za azil v Ljubljani je na Twitterju tako zapisal: "Spokajte! Deportacija je edino zdravilo! To je sporočilo za nezakonite migrante, ki danes protestirajo v Ljubljani!"

Ministrica za not. zadeve je na zadnji tiskovki opozorila, da NVO Pravno-informacijski center nevladnih organizacij (PIC) grozi policistom, ki varujejo mejo s kazenskimi ovadbami. Nezaslišana svinjarija!

Za začetek jim je potrebno takoj ukiniti vse financiranje iz javnih sredstev — Damir Črnčec (@DamirCrncec) 8 September 2018

Ob nedavnem medijskem poročanju o sporih med policijo in nevladnimi organizacijami glede obravnave prebežnikov na slovensko-hrvaški meji se je novi državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Marjana Šarca zavzel za ukinitev javnega financiranja ene od nevladnih organizacij, ki daje pravno pomoč prebežnikom.

"Z Eritrejci slovijo kot brutalni kriminalci. Tudi v Slovenijo jih uvažajo."

Prav tako je Črnčec v enem od preteklih zapisov na Twittterju priseljence, ki prihajajo iz Afrike, označil za kriminalce. "13-letnega fanta iz Danske preteplo od šest do osem Somalijcev. Z Eritrejci slovijo kot brutalni kriminalci. Tudi v Slovenijo jih uvažajo," je incident komentiral novi državni sekretar v Šarčevem kabinetu.

13l. fanta iz Danske preteplo 6-8 Somalijcev. Z Eritrejci slovijo kot brutalni kriminalci. Tudi v SLO jih uvažajo!!! pic.twitter.com/pEh4eAjzEf — Damir Črnčec (@DamirCrncec) 8 August 2016

"Vera v Alaha kot nov ekonomski model"

V enem od svojih zapisov se je obregnil tudi ob izjavo turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana v povezavi s sankcijami, ki so jih ZDA uvedle tudi Turčiji. Erdogana, ki mu kritiki očitajo kršenje človekovih pravic in avtoritaren način vladanja, je na Twitterja označil za "islamofasištičnega diktatorja", vero v Alaha, torej islam kot religijo, pa za "nov ekonomski model".

"Če imajo oni svoje dolarje, mi imamo naše ljudi in našega Alaha."



Tako islamofašistični diktator Erdogan odgovorja na težave gospodarstva in velik, več kot 30% letošnji padec Lire.



Vera v Alaha kot nov ekonomski model, nova ekonomska politika Turčije #jaojao https://t.co/VLjA5U1Q3N — Damir Črnčec (@DamirCrncec) 10 August 2018

Julija letos je na Twitterju med drugim komentiral tudi posnetek, ki prikazuje islamskega vernika med molitvijo na ulici. Šarčev državni sekretar je dogodek označil za "napad na našo demokracijo in naše človekove pravice", policijo pa je obenem pozval, naj zoper vernika ukrepa, ker naj bi ta motil javni red in mir.

Bled, Slovenija 2018!



Tako se začne napad na demokracijo in naše človekove pravice,...@policija_si je dolžna ukrepati po uradni dolžnosti, to je motenje, kaljenje javnega reda in miru! pic.twitter.com/x4Li7YMoJJ — Damir Črnčec (@DamirCrncec) 6 July 2018

Istospolna usmerjenost kot huda osebna frustracija?

Za veliko razburjenja je poskrbel tudi naslednji zapis, v katerem je Črnčec problematiziral potezo ljubljanske filozofske fakultete, da bo ta naslednja tri leta zaradi zagotavljanja enakosti, svobode in solidarnosti v pravnih dokumentih uporabljala zgolj ženski spol.

Roman Kuhur, gej, aktivist Mirovnega inštituta in dekan Filozofske fakultete je ukinil moški spol v vseh dokumentih fakultete.



Nedopustno nasilje nad moškimi in kazniva zloraba slovenskega jezika, v inštituciji, ki jo vsi financiramo.



Osebne frustracije so očitno res hude... pic.twitter.com/GeffkYLctN — Damir Črnčec (@DamirCrncec) 28 May 2018

Črnčec je omenjeni ukrep pripisal Romanu Kuharju, ki ga je uporabnikom družbenega omrežja predstavil kot dekana filozofske fakultete, aktivista Mirovnega inštituta in homoseksualca. Ob koncu objave je nato zapisal: "Osebne frustracije so očitno res hude ..." Marsikateri uporabnik Twitterja se je ob tem vprašal, ali Črnčec istospolno usmerjenost dojema kot osebno frustracijo posameznika.

Poslanci LMŠ: Vsak si zasluži novo priložnost

V kabinetu predsednika vlade so v petek popoldne pojasnili, da je Šarec imenoval Črnčeca na podlagi njegovih izkušenj, saj gre "za priznanega strokovnjaka tako na teoretičnem kot na praktičnem področju". Kot so poudarili, se predsednik vlade noče opredeliti do preteklih stališč Črnčeca, vendar pa od novega državnega sekretarja pričakuje, da bo sledil politiki in usmeritvam nove vlade.

Predsednik vlade je nato v pogovoru v oddaji za javno televizijo izjavil, da nedavne izjave Črnčeca obsoja in da se z njimi ne strinja. Kot je napovedal, nestrpnosti ne bo toleriral, če bo novi državni sekretar ravnal drugače, pa ga bo odstavil.

Predsednik vlade Marjan Šarec je v pogovoru za oddajo javne televizije izjavil, da obsoja pretekle izjave Črnčeca in da se z njimi ne strinja. Foto: Reuters

V povezavi z imenovanjem Črnčeca so se danes oglasili tudi v poslanski skupini LMŠ. Kot so poudarili, se zavzemajo za spoštovanje ustavnega reda ter jasno obsodbo vseh sovražnih, nestrpnih zapisov ali govorjene besede in združevanja v skupinah z namenom spodbujanja nasilnega ali kakršnegakoli drugega ravnanja, ki svoje namene utemeljuje na sovražnosti in netenju strahu.

Kot so pojasnili, imenovanje enega človeka ne bo spremenilo stališč in ravnanja naše poslanske skupine: "Vsak od nas si zasluži drugo priložnost. Bolj pomembno se nam zdi, da si ljudje znamo nastaviti ogledalo, priznati napako in v svojih prihodnjih dejanjih iz dneva v dan dokazovati, da mislimo resno."

"Nisem slišal, da bi Črnčec priznal napake in se opravičil"

Na besede poslancev LMŠ se je na Facebooku medtem že odzval Goran Forbici iz mreže slovenskih nevladnih organizacij CNVOS. Kot je poudaril Forbici, imajo poslanci LMŠ prav: "Prav imate, pomembno si je znati nastaviti ogledalo in priznati napako. Le da nisem Damirja Črnčeca še nikjer slišal ali videl to storiti. Ni priznal napak, nikomur se ni opravičil. Samo obmoknil je."

Poslancem LMŠ je še sporočil, da je na mizi dovolj argumentov, "zakaj bi bilo Damirju Črnčecu treba pokazati rdeč karton in zakaj v kabinet Vašega ali katerega koli predsednika vlade nikakor ne sodi".

Levica: Imenovanje Črnčeca je za nas nesprejemljivo in nerazumljivo



Z vprašanji glede imenovanja Damirja Črnčeca na mesto državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade smo se obrnili tudi na koalicijske partnerje vladajoče LMŠ in stranko Levica. V DeSUS so poudarili, da je imenovanje državnih sekretarjev iz kvote LMŠ v izključni pristojnosti in odgovornosti predsednika vlade in njegove stranke.



"Ta je že večkrat javno že povedal, da obsoja tovrstno komunikacijo in da v prihodnje pričakuje, da se bo gospod Črnčec samoomejil, sicer v nasprotnem primeru bo razrešen. To pričakujemo tudi sami in se hkrati distanciramo od tovrstnega načina komuniciranja. V stranki DeSUS zelo skrbimo, da nikoli nismo žaljivi ali nestrpni do kogarkoli in tako bo tudi v prihodnje," so sporočili iz DeSUS.



V stranki Levica, ki iz opozicije podpira Šarčevo manjšinsko vlado, so imenovanje Črnčeca že označili za nesprejemljivo.

"Ne glede na to, ali ali mu je premier zdaj prepovedal tvitati, se človek čez noč ne more spremeniti. To za nas ostaja precej nerazumljivo in nesprejemljivo, tako da bomo v prihodnjih dneh morali razmisliti, ali to imenovanje morda pomeni kakšno konkretno spremembo vladne politike," je dejal poslanec Levice Matej T. Vatovec. Odgovore strank SD, SMC, DeSUS in SAB bomo objavili, ko jih bomo prejeli.

Janšev direktor Sove in prvi predsednik Odbora 2014

Damir Črnčec je svojo poklicno kariero začel v Slovenski vojski (SV). Leta 1999 je pri 26 letih postal na najmlajši poveljnik kontingenta SV v tujini in poveljnik prve enote SV, ki je na tujem prejela bojni prapor. V mirovni operaciji Organizacije združenih narodov na Cipru (UNFICYP) je vodil peti kontingent SV.

Leta 2005 je postal direktor Obveščevalno varnostne službe (OVS) ministrstva za obrambo. Leta 2010 mu je Pahorjeva vlada potrdila drugi petletni mandat na čelu OVS. Po izvolitvi druge vlade pod vodstvom Janeza Janše je bil februarja 2012 imenovan za direktorja Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova). Na čelu slovensko-obveščevalne službe je ostal do marca 2013.

Po padcu Janševe vlade je postal svetovalec Generalštaba SV za obrambno politiko, podal pa se je tudi v predavateljske vode in publicistiko. Med drugim je bil tudi prvi predsednik Odbora 2014, ki je pred štirimi leti pred slovenskimi sodišči organiziral proteste za izpustitev Janeza Janše iz zapora. Na omenjenih shodih so protestniki, poimenovani vztrajniki, opozarjali na kršitve človekovih pravic in po njihovi oceni sporno sodno prakso slovenskih sodišč.