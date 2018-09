Zakaj je Šarec v svoj kabinet vzel dolgoletnega Janševega zaupnika

Damir Črnčec, dolgoletni zaupnik Janeza Janše, je včeraj postal tesen sodelavec predsednika vlade Marjana Šarca, ki se označuje za levosredinskega politika. Čeprav se je skupna pot Črnčeca in Janše pred tremi leti končala, je nekdanji direktor Sove ohranil desničarsko usmeritev in ostra protimigrantska stališča.

Nekdanji direktor Sove Damir Črnčec je v vladi Marjana Šarca postal državni sekretar za nacionalno varnost. Imenovanje nekdanjega tesnega sodelavca Janeza Janše je včeraj presenetilo slovensko javnost. Presenečeni so tako Janševi podporniki, ki Črnčecu očitajo izdajstvo, kot tudi tisti, ki jih motijo Črnčečeva stališča, ki jih objavlja na družbenih omrežjih.

V njih na primer redno svari pred islamizacijo, prihod migrantov primerja z invazijo in turškimi vpadi, nevladne organizacije označuje za multikulti plačance, primer velenjskih plakatov s kljukastimi križi mu smrdi po ekstremno levičarski provokaciji iz učbenika Udbe, migrante označuje za nasilne kriminalce, ki s seboj prinašajo viroze, garje in podobne bolezni.

Črnčec je v svojih zapisih zelo kritičen tudi do nekaterih strank nove koalicije.

Najbolj glasen za izpust Janše iz zapora

Doktor politoloških znanosti je v prvem mandatu Janševe vlade postal direktor Obveščevalno-varnostne službe (OVS) ministrstva za obrambo, ki ga je nadaljeval tudi v času vlade Boruta Pahorja. V drugem mandatu ga je Janša imenoval za direktorja Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova).

Ko je Janša poleti 2014 po obsodbi v zadevi Patria začel prestajanje zaporne kazni, je predsedoval Odboru 2014. Ta se je z rednimi protesti pred stavbo ljubljanskega sodišča zavzemal za takojšnjo izpustitev prvaka SDS na prostost. Kasneje ga je iz zapora sicer izpustilo ustavno sodišče, vodenje odbora pa je prevzel Aleš Primc.

Bil je torej dolgoletni Janšev človek za obvladovanje različnih obveščevalnih struktur, dve leti pozneje pa je Črnčec postal le še eno ime na dolgem seznamu nekdanjih vplivnih članov in podpornikov SDS, ki so zaradi takšnih ali drugačnih razlogov padli v nemilost njenega predsednika. SDS je proti njemu uperila vse topove: od anonimk do javnega blatenja prek družbenega omrežja Twitter.

Predsednik vlade Marjan Šarec se ne želi opredeljevati do preteklih objav in stališč novega državnega sekretarja Damirja Črnčeca. Foto: Reuters

Tudi ob včerajšnjem imenovanju Črnčeca se je Janša odzval na Twiterju. "Sedaj lahko vsi vidijo to, kar smo, pozno na žalost, odkrili pred 3 leti - pa mnogi niso verjeli. #podtaknjenec," je zapisal Janša. Črnčec je za Reporter dejal, da se s političnimi dinozavri ne ukvarja več ter da je vse povedal s svojimi preteklimi dejanji in zapisi.

Šarec se ne želi opredeljevati do preteklih stališč Črnčeca

Na kabinet predsednika vlade smo naslovili vprašanje, zakaj in na podlagi česa se je Šarec odločil, da Črnčeca imenuje za državnega sekretarja v svojem kabinetu. Zanimalo nas je, za kaj bo Črnčec odgovoren in kakšne naloge bo opravljal. Vprašali smo tudi, ali se Šarec oziroma njegova vlada strinja z njegovimi javno objavljenimi stališči.

V Šarčevem kabinetu odgovarjajo, da je predsednik vlade Črnčeca imenoval na podlagi njegovih izkušenj, saj gre "za priznanega strokovnjaka tako na teoretičnem kot na praktičnem področju".

"Premier se ne želi opredeljevati do preteklih objav oziroma stališč gospoda Črnčeca, od novoimenovanega državnega sekretarja pa pričakuje, da bo sledil politiki in usmeritvam te vlade," so sporočili iz kabineta predsednika vlade in dodali, da so zdaj pomembna dejanja in rezultati.

Kako je Črnčec prišel v kabinet?

Vezni člen med Šarcem in Črncem, novim državnim sekretarjem, odgovornim za nacionalno varnost, je minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar.

Črnčec je njegov mentor pri magistrski nalogi, ki jo je Poklukar lani izdelal na fakulteti za državne in evropske študije v Kranju. Po naših informacijah je sicer novi notranji minister, do zdaj uslužbenec državne uprave za zaščito in reševanje, tam veljal za kader iz krogov levih političnih sil.

Imenovanje Črnčeca, ki ga je Šarec pred koalicijskimi partnerji prikrival do včeraj pozno zvečer, velja presojati z več plati. Najprej v kontekstu domačih varnostnih struktur in z njimi povezane politične kombinatorike.

Janša in Črnčec: od ljubezni do sovraštva

Črnčec, ki je dvajset veljal za trdnega privrženca Janeza Janše, je od leta 2016 v političnem smislu prosti strelec.

Po razhodu z Janšo, ki ga je povzročil spor glede arhivov Sove za obdobje pred letom 1990 (Janša je Črnčecu očital, da jih Arhivu RS ni predal v celoti, ampak selektivno), se ga je nekaj časa omenjalo kot enega od mogočih ustanoviteljev nove stranke na desni sredini. Šlo je za projekt, ki bi ga vodil Peter Jambrek, nekdanji dolgoletni ideolog SDS in soustanovitelj fakultete, na kateri predava Črnčec.

A tudi njune poti so se razšle. Črnčec je zato začel gravitirati k Alešu Primcu, predsedniku Gibanja za otroke in družine (GOD), skrajno konservativne stranke, ki se je nato z Novo ljudsko stranko Franca Kanglerja povezala v Združeno desnico.

Na zadnjih volitvah je klavrno pogorela, saj je državna volilna komisija njene kandidatne liste v dveh enotah zavrnila, ker niso upoštevale ženskih kvot.

Vezni člen med Marjanom Šarcem in Damirjem Črnčecem je minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar. Foto: STA

Kaj v resnici počne Šarec

V vsakem primeru Črnčec in Janša kljub ideološki bližini, predvsem pri vprašanju beguncev oziroma migrantov in islamofobiji, spora nikoli nista zgladila. Ravno nasprotno, Črnčec je padel v nemilost Janševih medijskih satelitov, prvak SDS pa ga je že včeraj zvečer označil za "podtaknjenca".

Z "realpolitičnega" stališča je torej Šarec v kabinet dobil človeka z izrazito desnim "pedigrejem", ki verjetno več kot odlično pozna tudi politično-obveščevalno podzemlje. Če je cilj predsednika vlade res "velika koalicija" (levih in "Nejanševih" desnih) na področju varnostno-obveščevalnih struktur, ki so se od razkritja Šiškove paravojaške informacije znašle pod plazom javnih kritik, jo zdaj ima.

LMŠ je namreč za državnega sekretarja na ministrstvu za obrambo izbrala Klemna Grošlja, nekdanjega člana Zaresa (leta 2010 je vodil kabinet ministrice za gospodarstvo Darje Radić). Direktorski položaj Obveščevalno-varnostne službe (OVS) ministrstva je od srede prazen, saj je na zahtevo drugega državnega sekretarja Miloša Bizjaka tik pred nastopom nove vlade moral oditi prvi mož OVS Franc Trbovšek.

Težava za Šarca je simbolno sporočilo imenovanja

A še več kot "realpolitičnih" ciljev sproža to imenovanje vprašanj. Ne le o tem, kakšni bodo odnosi na relaciji med Črnčecem, ki ne bo svetovalec, ampak državni sekretar, in vodilnimi v Sovi ter na katero stran se bo v primeru njihove zaostritve postavil premier.

Gre namreč za izrazito močno simbolno sporočilo: v kabinetu predsednika vlade, ki je nastala na temelju obrambe pred hujskaštvom, radikalizacijo in sovražnim govorom, bo namreč sedel državni sekretar, čigar osebna stališča (redno jih sporoča prek družbenega omrežja Twitter) so pravzaprav vzorčen primer teh praks.