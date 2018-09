Nova vlada imenovala sekretarje, v Šarčevem kabinetu tudi Damir Črnčec #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novoizvoljena vlada pod vodstvom premierja Marjana Šarca se je nocoj sestala na prvi seji. Premier je ob začetku seje svoji ekipi zaželel, da bi delala dobro in učinkovito, zahvalil pa se ji je tudi za pripravljenost na delo. Na omenjeni seji so med drugim imenovali podpredsednike vlade in večino državnih sekretarjev. Generalni sekretar vlade je postal Stojan Tramte.