Šarec o očitkih, da bo iz Slovenije naredil Venezuelo: Nikoli in nikdar #video #foto

Ministrski kandidati, o katerih bo danes glasoval državni zbor, so po besedah premierja Marjana Šarca nase prevzeli težko breme in so pripravljeni biti tarča napadov. Novo vlado čaka veliko dela, zlasti v zdravstvu, je povedal Šarec, pri čemer je izpostavil področje zdravstva, zavrnil pa je tudi očitke, da bo vlada uničila podjetniško pobudo in ustvarila Venezuelo.

Predsednik vlade Marjan Šarec je napovedal, da bodo v vladi veliko poudarka namenili odpravljanju administrativnih ovir, ki onemogočajo učinkovito delovanje sistema. "Preveč je neživljenjskih predpisov, ki so sami sebi namen in ne odražajo vsakodnevnega dogajanja v praksi," je poudaril Šarec.

Šarec: Nikoli in nikdar ne bomo iz Slovenije ustvarili Venezuele

Po njegovih besedah se je v zadnjih dneh, ko vlade sploh še ni bilo, veliko govorilo o davkih in gospodarstvu v smislu, da bo nova vlada uničila podjetniško pobudo in iz Slovenije ustvarila Venezuelo. "Nikoli in nikdar," je zatrdil Šarec in dodal, da morata javni sektor in gospodarstvo delati z roko v roki, "ne pa drug drugega zmerjati in gledati z nezaupanjem".

Šarec je na današnji seji spregovoril tudi o obrambno-varnostnem sistemu in ustavni ureditvi. "Priča smo različnim oblikam hujskanja in postrojem, ki ne sodijo v demokratično ureditev," je dejal Šarec ter dodal, da paravojaške strukture niso odgovor na vprašanja varnosti in obrambe države.

Janša: Vsak dan te vlade bo dan izgubljenih priložnosti za Slovenijo

Predsednik največje opozicijske stranke SDS Janez Janša je medtem pred glasovanjem o listi ministrskih kandidatov v državnem zboru poudaril, da bo za Slovenijo vsak dan, dokler bo vladna koalicija pod vodstvom premierja Šarca vodila izvršilno oblast, dan izgubljenih priložnosti. Po njegovih besedah bo vodenje koalicije "šestih strank, od katerih ima ena nadkoalicijski status", za Šarca nočna mora.

Hkrati je Janša koalicijsko pogodbo in predstavitve kandidatov pred parlamentarnimi odbori ocenil kot "reciklažo tega, kar smo spremljali zadnja štiri leta". Kot primer je navedel zapis v koalicijski pogodbi s področja zdravstva, kjer najdemo iste stavke kot v koalicijski pogodbi iz leta 2014. V SDS Šarčeve vlade ne bodo podprli, bodo pa podpirali vse njene dobre predloge, je dejal Janša.

Novakova: Glasovali bomo proti tej vladi

Poslanka NSi Ljudmila Novak je napovedala, da bo NSi kot opozicijska stranka glasovala proti vladi. Poudarila je, da si kot državljanka želi, da bi vlada naredila čim več dobrih potez. Če bo vlada predlagala nekaj dobrega, kar je v skladu s programom NSi in je koristno za državljane, bodo v NSi po njenih besedah to podprli.

Vodja poslancev NSi Jožef Horvat je medtem pozval Šarca k poenostavitvi postopka ustanavljanja vlade. Po njegovem mnenju je treba spremeniti politiko, ki ubija srednji razred, sam pa bi si želel bolj uravnotežene zunanje politike.

Jelinčič: Dvomim, da se bo kaj od tega naredilo

Prvak SNS Zmago Jelinčič Plemeniti se je medtem navezal na nagovor Marjana Šarca in ugotovil, da gre zgolj in samo za lepe želje. Kot je povedal, glede na prihodnjo vladno ekipo močno dvomi, da se bo kaj od napovedanega uredilo in naredilo.

Po njegovih besedah je v vladi "kopica starih mačkov, ki bodo znali obrniti zadeve v svojo korist in bodo vedeli, kako premierja žejnega pripeljati čez vodo". V štirih letih, ko so vodili vlado, so omenjeni posamezniki po Jelinčičevem mnenju Slovenijo pripeljali v zelo kočljiv položaj, pri čemer je bil prvak SNS kritičen predvsem do migracijske politike.

Han: Zahtevnejše bo sprejemati odločitve

Vodja poslancev SD Matjaž Han je medtem poudaril, da je manjšinska vlada "nekaj novega v našem političnem sistemu". Ker bo vlada manjšinska, bo po njegovem mnenju zahtevnejše sprejemati odločitve, potrebnih pa bo veliko več usklajevanj in dogovorov. Han upa, da bo to morda pripomoglo k temu, da v državnem zboru ne bodo sprejemali toliko zakonov, ampak da bodo tisti zakoni, ki jih bodo poslanci obravnavali, dejansko usklajeni.

Cerar: Od jutri bodo pomembna dejanja

Odhajajoči premier in predsednik SMC Miro Cerar verjame, da bo danes šlo vse po načrtih in da bo imel čast odgovornost vodenja vlade izročiti Marjanu Šarcu kot predsedniku prihodnje vlade. "Od jutri bodo besede štele manj, pomembna bodo postala dejanja," je dejal Cerar pred začetkom seje.

Jurša vesel, da bo del prve manjšinske vlade

Vodja poslanske skupine DeSUS Franc Jurša je vesel, da bo del manjšinske vlade, ki bo prva tovrstna vlada v Sloveniji. Kot je dejal, bosta vladanje s tako vlado in delo v državnem zboru zelo naporni, saj bodo pri vsaki zadevi morali iskati kompromis bodisi z Levico bodisi z desnico. Na današnjem glasovanju Jurša sicer napoveduje od 43 do 45 glasov podpore vladi.

Bandelli pričakuje, da bo manjšinska vlada potrjena

Vodja poslanske skupine SAB in kandidat za ministra za kohezijo Marko Bandelli izida današnjega glasovanja ni hotel napovedati, pričakuje pa, da bo manjšinska vlada danes potrjena. Že današnja prva seja vlade bo po njegovih besedah pokazala smernice. Ker bo nova vlada manjšinska, po njegovem mnenju delo ne bo zahtevnejše, saj bo delo odvisno od programa, ki ga bodo izvajali.

Levica Šarčeve ministrske ekipe ne bo podprla

V Levici po napovedih vodje njihove poslanske skupine Mateja T. Vatovca ministrskih kandidatov danes ne bodo podprli. Po oceni koordinatorja Levice Luke Mesca je bodoča manjšinska vlada že začela relativizirati koalicijsko pogodbo, saj so na zaslišanjih ministrskih kandidatov slišali precej odstopanj od dogovorjenega v vsebinskem sporazumu.

Levico po besedah koordinatorja Mesca skrbi dejstvo, da so "po napadu gospodarstvenikov" stranke peterčka začele tudi same izražati zadržke do izvajanja koalicijske pogodbe. Dokler se bo manjšinska vlada držala dogovorjenega v koalicijski pogodbi, lahko računa na njihovo podporo, sicer pa lahko Levica postane klasična opozicija, je opozoril Mesec.

Manjšinska vlada peterice strank s podporo opozicijske Levice

Konec avgusta je predsednik LMŠ in predsednik vlade Marjan Šarec v državnem zboru vložil seznam kandidatov za ministrske kandidate. Z začetnega seznama je že zamenjal Tugomirja Kodeljo, ki se ni izkazal na zaslišanju za ministra za javno upravo.

Šarec je koalicijo sestavil s petimi strankami. Ob njegovi LMŠ bodo v koaliciji še SD, SMC, DeSUS in SAB, ki bodo skupno imele 43 glasov, ob tem pa so po dolgotrajnih pogajanjih sklenili sodelovanje še z opozicijsko Levico, ki ima v državnem zboru devet sedežev. Za izvolitev Šarčeve ministrske ekipe je potrebna večina prisotnih, po napovedih pa se bo Levica glasovanja vzdržala.

Šarčeva ministrska ekipa šteje 16 imen

Skupno bo imela Šarčeva vlada 16 ministrov, od tega bosta dva brez resorja. V LMŠ za vodenje finančnega ministrstva predlagajo Andreja Bertonclja, za zdravstvenega Sama Fakina, za notranjega Boštjana Poklukarja in za ministra za javno upravo Rudija Medveda.

SD za vodenje izobraževalnega resorja predlaga Jerneja Pikala, za pravosodno ministrico Andrejo Katič, za kulturnega ministra pa Dejana Prešička. V SMC za gospodarskega ministra znova želijo Zdravka Počivalška, za ministra za okolje Jureta Lebna, za ministrico za delo Ksenjo Klampfer in za zunanjega ministra Mira Cerarja.

Barve SAB bodo v vladi zastopali Alenka Bratušek kot infrastrukturna ministrica, Marko Bandelli kot minister za kohezijo in Peter Jožef Česnik kot minister za Slovence po svetu. DeSUS za obrambnega ministra predlaga Karla Erjavca, za kmetijsko ministrico pa Aleksandro Pivec.