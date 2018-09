Kdo bodo novi državni sekretarji #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Medtem ko bo v četrtek s potrditvijo v državnem zboru končno potrjena ministrska ekipa Marjana Šarca, v zakulisju teče še en spopad, tokrat za funkcije državnih sekretarjev. Čeprav je doslej veljalo, da naj bi šlo predvsem za strokovno funkcijo, je med prihodnjimi državnimi sekretarji veliko nekdanjih politikov in nesojenih poslancev.

Jan Škoberne, Anja Kopač Mrak, Peter Vilfan, Uroš Prikl in Dominika Švarc Pipan spadajo med tiste, ki letos niso bili izvoljeni v državni zbor, a bodo kljub temu prišli do dobro plačanih služb, so poročali v oddaji Planet Danes na Planet TV.

Jan Škoberne bo državni sekretar na ministrstvu za kulturo

Nekdanjega poslanca SD Jana Škoberneta si je javnost najbolj zapomnila ob primeru sirskega prebežnika Ahmada Šamija, ki mu je grozila deportacija. "Žal smo danes pač še v eni epizodi predvolilne kampanje," je zadevo januarja letos komentiral Škoberne.

Škoberne, ki na letošnjih volitvah ni bil izvoljen v državni zbor, se zdaj seli na ministrstvo za kulturo, kjer bo opravljal funkcijo državnega sekretarja. V stranki SD pravijo, da so ga na to mesto predlagali, ker so prepričani, da bo na omenjenem ministrstvu dobro opravljal svoje delo.

Nekdanji poslanec SD Jan Škoberne se iz državnega zbora seli na kulturno ministrstvo. Foto: Bojan Puhek

Njegovo mesečno plačilo se tako ne bo bistveno spremenilo. Kot poslanec je prejemal okoli 4.500 evrov na mesec, kot državni sekretar pa bo dobil 4.600 evrov, so poročali na Planet TV.

Dominika Švarc Pipan prihaja na pravosodno ministrstvo

Na pravosodnem ministrstvu bo funkcijo državne sekretarke opravljala kandidatka za poslanko SD na zadnjih volitvah Dominika Švarc Pipan. Najprej se je prijavila na razpis za direktorico direktorata za zakonodajo, a ni bila izbrana. Nato je kandidirala za poslanko, vendar ni bila izvoljena.

Kmalu zatem so mednarodno pravnico večkrat omenjali kot bodočo ministrico za pravosodje, a je ta funkcija nazadnje pripadla odhajajoči obrambni ministrici Andreji Katič. Za Švarc-Pipanovo je ostalo prosto mesto državne sekretarke. "To je resor, ki je izjemno zahteven, in seveda si zahtevnih nalog na prvi pogled nihče ne želi," je izjavila marca letos.

Dominika Švarc Pipan bo na pravosodnem ministrstvu opravljala funkcijo državne sekretarke. Foto: STA

Pomisleki ob imenovanju Prikla na ministrstvo za zdravje

Medtem ko bodo v LMŠ, SAB in SMC imena državnih sekretarjev razkrili po imenovanju vlade, je jasno, da so bila vsaj nekatera znana že kmalu po volitvah. "Kar zadeva Petra Vilfana, mislim, da ni boljšega človeka za šport, kot je on. Uroš Prikl na drugi strani pozna problematiko zdravstva, zato sem s tem trenutnim izborom zelo zadovoljen," je konec avgusta povedal Karl Erjavec.

Vilfan in Prikl sta nam zatrdila, da sta primerna za predlagani funkciji, čeprav se prav pri morebitnem imenovanju Prikla na ministrstvo za zdravje porajajo dvomi, saj v tej stroki nima nobenih izkušenj.

"Splošno poznavanje sistema seveda mora imeti, ampak razlika med pametnimi in neumnimi politiki je, da pametni poslušajo stroko," je prepričan politični analitik Sebastjan Jeretič, ki sicer meni, da je položaj državnega sekretarja rezerviran za politike, ne pa za strokovnjake.