Nesojeni predsednici parlamenta in nekdanjemu nogometašu se nasmihata poslanska stolčka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Medtem ko ministrska ekipa Šarčeve vlade dobiva jasnejše obrise, se postavlja vprašanje, kdo bo v državnem zboru nadomestil poslance, ki se bodo iz parlamenta preselili v vladno palačo in na posamezna ministrstva. Za zdaj kaže, da poleg nekaterih novih obrazov, na primer nekdanjega nogometaša Gregorja Židana, v hram demokracije prihajata tudi že preizkušena Maša Kociper in Jani Möderndorfer.

Potem ko je bil predsednik LMŠ Marjan Šarec v petek izvoljen za mandatarja, ga bo v državnem zboru nadomestila poslanka LMŠ Karla Urh. Poslanci bodo njen nadomestni mandat potrdili na današnji izredni seji. Urhova je za poslanko kandidirala v volilni enoti Kranj, po izobrazbi je učiteljica glasbene umetnosti.

Če bo Cerar šel za ministra, ga bo zamenjal Möderndorfer

Od poslanskega mandata naj bi se v kratkem poslovila tudi vidna obraza SMC Miro Cerar in Zdravko Počivalšek. Cerar naj bi v novi vladi opravljal funkcijo zunanjega ministra, Počivalšek pa naj bi po napovedih v vladi pod vodstvom Šarca ostal gospodarski minister.

Če bo Cerar na koncu postal zunanji minister, ga bo v državnem zboru zamenjal Jani Möderndorfer. Möderndorfer je bil za poslanca prvič izvoljen na predčasnih volitvah leta 2011, kandidiral je na listi Pozitivne Slovenije Zorana Jankovića.

Poslanca SMC Mira Cerarja, ki trenutno še vedno opravlja funkcijo premierja v odstopu, bo kot nadomestni poslanec zamenjal Jani Möderndorfer. Foto: Bor Slana/STA

Za poslanca je bil izvoljen tudi na predčasnih volitvah leta 2014, ko je kandidiral na listi Zavezništva Alenke Bratušek (ZAB). Septembra 2015 je zapustil poslansko skupino ZAB, nekaj časa je bil nepovezani poslanec, nato pa se v začetku leta 2016 priključil poslanski skupini SMC.

Po izobrazbi je zdravstveni tehnik in tolmač slovenskega znakovnega jezika. V preteklosti je bil ljubljanski podžupan, sedem let je bil tudi prvi mož Košarkarskega kluba Olimpija. V prejšnjem mandatu državnega zbora je bil Möderndorfer na čelu parlamentarne preiskovalne komisije, ki se je ukvarjala s sumi pranja denarja v NKBM in NLB.

Namesto Počivalška v državni zbor prihaja nekdanji nogometaš

Počivalška bo v primeru opravljanja ministrske funkcije v državnem zboru zamenjal nekdanji nogometaš Gregor Židan. Židan je v svoji karieri igral za Olimpijo (1984–1990), Dinamo Zagreb (1990–1992) in Maribor (1993–2001).

Nosil je dres jugoslovanske, hrvaške in slovenske izbrane vrste. Židan je kandidiral v volilni enoti Maribor, po izobrazbi je ekonomski tehnik. Po končani športni karieri se je podal v trenerske vode, pri Olimpiji že 12 let dela kot trener mlajših selekcij.

Gregor Židan je v svoji nogometni karieri igral za Olimpijo, Maribor in zagrebški Dinamo. Nosil je drese treh reprezentanc: jugoslovanske, hrvaške in slovenske. Foto: Bojan Puhek

Maši Kociper se po štirih letih nasmiha vrnitev v poslanske klopi

Iz poslanskih klopi naj bi se v vladno palačo na Gregorčičevi preselil tudi poslanec SAB Marko Bandelli. Bandelli naj bi postal novi minister za kohezijo, kot nadomestni poslanec pa ga bo v državnem zboru v tem primeru zamenjal Andrej Šušmelj. Šušmelj, ki je po izobrazbi biolog, je za poslanca kandidiral v volilni enoti Postojna.

Vladno ekipo Marjana Šarca naj bi sestavljal tudi poslanec SAB Peter Jožef Česnik. Avstralski Slovenec, ki je kot najstarejši novoizvoljeni poslanec konec junija vodil ustanovno sejo novega sklica državnega zbora, naj bi postal minister za Slovence po svetu.

Maša Kociper je bila po predčasnih volitvah leta 2011 kandidatka Zorana Jankovića za predsednico državnega zbora. Na glasovanju sicer ni zbrala zadostne podpore poslancev. Foto: STA

Njegov poslanski stolček bi kot nadomestna poslanka zasedla stara znanka parlamentarnih hodnikov Maša Kopicer. Ta je bila za poslanko izvoljena leta 2011 na listi Pozitivne Slovenije, Zoran Janković pa jo je kot relativni zmagovalec omenjenih volitev predlagal celo za predsednico državnega zbora.

Na omenjenem glasovanju Kociprova, ki je na listi ZAB na naslednjih volitvah leta 2014 neuspešno kandidirala za poslanko, ni bila izvoljena za predsednico državnega zbora. Omenjeno funkcijo je kasneje zasedel Gregor Virant iz Državljanske liste.

Bratuškove in Erjavca v parlamentu ne bo nadomestil nihče

V novi vladi bo kot ministrica sodelovala tudi predsednica stranke SAB Alenka Bratušek, ki naj bi ji glede na zadnjo različico razdelitve ministrstev pripadlo infrastrukturno ministrstvo. Če se sprašujete, kdo bo Cerarjevo predhodnico na čelu vlade nadomestil v državnem zboru, je odgovor nihče.

Alenka Bratušek in Karl Erjavec, ki bosta po štirih letih spet sedela skupaj v vladi, na zadnjih volitvah nista bila izvoljena za poslanca. Foto: STA

Bratuškova, ki je za poslanko kandidirala v kranjski volilni enoti, namreč ni bila izvoljena za poslanko. Enako se je pripetilo tudi prvaku DeSUS Karlu Erjavcu, ki je za poslanca tako kot Bratuškova kandidiral v volilni enoti Kranj.

Ne šef diplomacije in kant za smeti, Erjavec bo spet skrbel za red v vojski

Erjavec se sicer glede na aktualni razrez ministrstev po desetih letih vrača na obrambno ministrstvo, kjer je v času prve vlade Janeza Janše začel svojo dolgo ministrsko kariero. V času Pahorjeve vlade se je preselil na okoljsko ministrstvo, vendar pa je leta 2010 po reviziji računskega sodišča o ravnanju z odpadki oziroma "enih kant za smeti", kot je takrat izjavil Erjavec, odstopil.

Po predčasnih volitvah leta 2011 in oblikovanju druge Janševe vlade se je Erjavec znova zavihtel na položaj zunanjega ministra. Funkcijo šefa slovenske diplomacije je Erjavec opravljal tudi v vladah Alenke Bratušek in Mira Cerarja.