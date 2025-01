Sajovic: Vesel sem, da smo v vojni imeli junake, ki so se znali upreti

Ob spominskem obeležju pri Treh žebljih na Osankarici je dopoldne potekala slovesnost ob 82. obletnici padca Pohorskega bataljona. Sloveni govornik je bil obrambni minister Borut Sajovic, ki je spomnil na trpljenje v času druge svetovne vojne in ob tem izrazil veselje, da smo takrat imeli junake, ki so se temu znali upreti.

Kot je dodal, je naša naloga, da na slovenski zemlji nadaljujemo njihovo dediščino. "Borci Pohorskega bataljona niso imeli pravih možnosti proti premočni nemški vojski. Bitka je bila kratka. V dveh urah in pol je tu nastopila tišina. Ni zmanjkalo odločnosti in poguma, zmanjkalo pa je streliva," je poudaril minister.

Po njegovih besedah se nam je leta 1945 zdelo, da je s fašizmom konec. Poudaril je, da sta bila za vse trpljenje kriva fašizem in nacizem. Dejal je, da vzrok za vse, kar se je dogajalo pred vojno in po njej, in kar danes obžalujemo, vzrok za delitev naroda ni v Slovencih, pač pa v tujcih.

"Fašizem očitno ni nikoli premagan"

Ob tem pa je poudaril, da fašizem očitno ni nikoli premagan. Še danes ga je kar nekaj v Rusiji, Ukrajini, na Bližnjem vzhodu in še kje. "Ni dolgo tega, ko se je fašistično pozdravljalo v mestu heroj," je dejal in se zato zahvalil poslancem, ki so nedavno s sprejemom zakona temu naredili konec.

Tudi to, da predsednico državnega zbora ter poslanke slikajo v nacističnih uniformah, po njegovem mnenju ni dostojno, a več o tem ni želel govoriti, saj ne dvomi, da bo na provokacije znala odločno odgovoriti predsednica DZ sama kot govornica na slovesnosti naslednji teden v Dražgošah.

Foto: STA Ob tem je Sajovic še spomnil, da bomo letos obeležili 80-letnico osvoboditve, od vseh nas pa je po njegovem mnenju odvisno, ali jo bomo praznovali s podpihovanjem stalne delitve in prepiri ali pa bomo končno znali stopiti skupaj in se s ponosom spominjati junaških dni narodove zgodovine.

"Potrebujemo vojsko in zaveznike"

Minister se je v govoru dotaknil tudi aktualnega stanja v državi. Slovenski vojski gre po njegovem ta trenutek z izjemnimi vlaganji dobro, saj se modernizira, v zadnjih dveh letih pa se po dolgem času tudi kadrovsko krepi.

"Potrebujemo vojsko in zaveznike. Drugo svetovno vojno smo končali na strani velike mednarodne koalicije. Skrbi me, ko slišim razmišljanja nekaterih, ali je prav, da smo še člani zavezništva. Z vso odgovornostjo trdim, da je varnost Slovencev v zavezništvu največja, ta trenutek pa tudi optimalna, kar zadeva razpoložljiva sredstva," je dejal.

Kot je dodal, imamo Slovenci zanimiv miselni vzorec, da molčimo, kadar je vse dobro, ko je kaj narobe, to radi širimo, če pa se ne sliši nič, pograbimo kakšno zlagano novico, jo poslabšamo in ji še kaj dodamo.

Vendar je po njegovem prepričanju ta trenutek Slovenija po številnih mednarodnih podatkih, analizah in statistikah spodobna država, v kateri se dobro, varno in za veliko večino ljudi zadovoljno živi. "Imamo eno večjih gospodarskih rasti, eno najnižjih evropskih inflacij, povečale so se plače in pokojnine. Skupaj se moramo truditi za še več, a enotno povezano in spoštljivo," je na Osankarici že dodal Sajovic.

Foto: STA Letošnje prireditve se je v sončni in zimski kulisi udeležilo nekaj sto ljudi ter predstavniki države, med njimi ministra Aleksander Jevšek in Tanja Fajon ter nekateri koalicijski in opozicijski poslanci DZ.

Predstavniki javnega in političnega življenja so položili vence pred spominsko obeležje padlim borcem Pohorskega bataljona, ob obrambnem ministru tudi župani in drugi predstavniki vseh šestih občin, ki gostijo slovesnost, Mestne občine Maribor ter občin Ruše, Zreče, Oplotnica, Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica.

Pohorski bataljon je bil ustanovljen 11. septembra 1942 na Dobrovljah na Pohorju. V začetku je štel 90 borcev, poveljeval pa mu je Rudolf Mede. Bataljon je izvedel številne akcije, 21. decembra 1942 pa se je premaknil proti Osankarici, kjer si je uredil zimski tabor.

Prve dni leta 1943 so nemške sile odkrile partizanski tabor, 8. januarja pa ga je obkolilo okoli dva tisoč nemških vojakov. V boju je življenje izgubilo 69 borcev bataljona.