S Teološke fakultete UL na dobro delovno mesto v Švico

Tisti, ki Petra Januša poznajo že iz dijaških let na Škofijski gimnaziji Antona Martina Slomška, se gotovo spominjajo odmorov, ki so jih preživeli ob poslušanju in občudovanju njegovega prepevanja. Večino komadov je zapel boljše kot originalni pevci … in tisti, ki so govorili, da bo še slaven zaradi svojega glasu, se niso zmotili!

Peter Januš, teolog in sociolog ter pevec. (foto: osebni arhiv) Po končani gimnaziji je vpisal dvopredmetni študij sociologije in teologije v Mariboru, hkrati pa se intenzivno ukvarjal z glasbo, dokler ni leta 2003 zmagal v oddaji Bodi idol, kar ga je poneslo v svet slavnih.

Po mnogo letih ukvarjanja z glasbo ter končanem študiju teologije in sociologije je svoje mesto našel kot pastoralni asistent in vodja mladinskega centra v katoliški župniji v Zürichu. Z njim smo se pogovarjali o njegovi odločitvi za študij, spominih nanj, o njegovem udejstvovanju in soočanju s svetom slavnih, o razlogih za odhod v tujino in o njegovem delu v Švici.

Žalostno je, da moramo teologi odhajati v tujino, kjer za razliko od Slovenije cenijo naše delo.

"Vedno sem rad pel, čeprav se nisem šolal na tem področju; pel pa sem že od malega in zato sem iskal srednjo šolo, kjer bom lahko razvijal talent in kjer se bo veliko delalo s pevskimi zbori. To sem našel na Škofijski gimnaziji Antona Martina Slomška v Mariboru, kjer sem bil druga generacija dijakov," je povedal Peter Januš, ki je po opravljeni maturi leta 1998 začel dvopredmetni študij sociologije in teologije v Mariboru.

Odločitev za teologijo je bila zavestna, saj je že na Škofijski gimnaziji Antona Martina Slomška videl, da so odnosi na katoliški ustanovi drugačni kot drugje. "Ker pa sem razmišljal pragmatično, da samo s teologijo ne bo šlo, ker se ne bi mogel preživljati, sem se odločil še za sociologijo, saj sem v salezijanski župniji redno delal z mladimi in me je to zelo pritegnilo."

V tistem času je iskal možnosti, da bi lahko svoje veselje do glasbe še bolj utelesil. "Ravno nekako v tistem obdobju se je začela oddaja PopStars, kjer so propagirali skupine, kar mi ni ustrezalo, potem pa je prišla oddaja Bodi idol, ki so jo kot po čudežu snemali celo na mariborski televiziji, kar mi je bilo pisano na kožo. Oddaji se je kasneje pridružil še Stojan Auer in s tem dal zadevi večji odmev. Tako sem se v prvem letniku študija prijavil na tekmovanje, ki je potekalo telefonsko, ter zmagal. Po zmagi sem podpisal pogodbo z založniško hišo in potem je bilo treba delati, kar so mi naložili. Tako je študij stal na stranskem tiru, saj je bilo treba izpolniti zahteve pogodb."

Izkušnja slave, diploma in odhod v tujino

Peter Januš na enem od svojih pevskih nastopov. (foto: osebni arhiv)

V svetu slavnih je bilo zanimivo. Nikoli ni skrival, da je veren, vsi so vedeli, katere šole je obiskoval in kaj študira. "Vedno sem želel delati pošteno, zelo hitro pa sem trčil v nekakšno banalnost slovenske estradne scene, kjer ni toliko pomemben talent kot to, da imaš zveze z enim in drugim ter da se udinjaš tretjemu … Zato sem se v nekem trenutku odločil, da na tem področju v Sloveniji več ne morem delati na način, kot se je delalo, in da to ne more biti moj poklic."

Takrat se je spopadel s tem, da bo treba diplomirati, če bo želel delati še kaj poleg ukvarjanja z glasbo. Hkrati se je v tistem času tudi iztekal stari program študija, napovedovala se je bolonjska reforma in z obeh fakultet so začela prihajati opozorila, da je treba dokončati študij, zato se je resno lotil dela in na obeh fakultetah diplomiral, s tem da se je odločil za dve diplomi, in ne zgolj za seminarsko nalogo na eni od fakultet.

"Mesec in pol po diplomiranju me je kontaktiral duhovnik iz Švice in me opozoril, da so objavili razpis za odgovornega za mladinsko pastoralo v župniji. Dejal sem si, da bom poskusil. Ker je bila trimesečna preizkusna doba, sem načrtoval oditi za tri mesece. Že takrat sem dobro govoril nemško, kar je precej olajšalo stvari. Imel sem to srečo, da so mi v župniji na začetku zelo pomagali, hitro sem dobil v najem stanovanje in tako je poskusna doba postala redna zaposlitev."

Delo vodje mladinske pastorale

Peter Januš je vodja mladinske pastorale in razvija ter izvaja programe v rimokatoliški župniji ter tudi upravlja svoj finančni fond. "Nekoliko poenostavljeno: to, kar sem počel v Sloveniji pri salezijancih kot hobi, delam tu za dobro plačo."

Peter Januš v ekipi katehistov v eni od župnij, kjer deluje kot pastoralni asistent. (drugi z leve, foto: splet)

"Delovni dan je drugačen, kot bi bil marsikje v Sloveniji: začnem ob 8. ali 9. uri zjutraj, po poldnevu je kakšno uro čas za kosilo, potem pa sledi delo še do poznega popoldneva. Sam se prilagajam mladim, ker se zavedam, da ne bodo oni čakali name, ampak jih moram jaz poiskati, zato pogosto delam tudi do poznega večera. Veliko delam tudi čez konce tedna, saj hodim z mladimi na duhovne vikende. Tako da za nekoga z družino moje delo ne bi bilo preveč ugodno, meni pa trenutno zelo ustreza. Obstajajo pa tudi delovna mesta, ki so družini prijazna."

Klasičnega verouka nimajo, imajo pa neko obliko življenjske pedagogike, kjer skupaj nekaj doživijo (npr. da gostijo preživelega iz holokavsta, ki ima pričevanje, nato je pogovor z njim, sledi mladinska maša).

Z birmanci v Rimu. (foto: osebni arhiv)

Peter Januš pri obhajanju bogoslužja Božje besede z mladimi. (foto: osebni arhiv) "Dejstvo je, da ni v prvi vrsti poudarek na znanju, ampak želimo doseči, da imajo mladi pozitiven odnos do Cerkve, do župnije in da imajo lepe spomine na župnijsko življenje. 16-letnika ne morem prisiliti, da razmišlja o veri in Bogu, a ko se bo začel o tem spraševati, bo vedel, kje in pri kom lahko najde odgovore. Dejstvo je, da tu ljudje Cerkev doživljajo kot ponudnika storitev, ki jih plačajo in imajo pravico zahtevati kakovost, kot si jo sami predstavljajo. Tu je zelo kritična drža do Cerkve, po eni strani je veliko želje po soodločanju in po drugi strani veliko pomanjkanje gorečnosti."

"V želji po boljšem opravljanju dela sem zaprosil in mi je bil podeljen t. i. missio (poslanstvo), da lahko sam vodim bogoslužje Božje besede z mladimi, zato imam vsako leto obvezo, da se udeležim duhovnih vaj in izobraževanja na določenem področju, ki ga delodajalec tudi finančno pokrije. Sem v zaključni fazi pridobitve novega delovnega mesta pastoralnega asistenta, kjer bom bolj razvijal programe in ne bom več toliko neposredno vključen v delo z mladimi, to bodo pozneje počeli mlajši."

Zelo iskana služba teologa v tujini

Danes Peter svoj glasbeni talent daje na razpolago mladim v Švici. (foto: osebni arhiv)

"Rekel bi, da je za tiste, ki želijo delati na pastoralnem področju, to sanjska služba teologa. Tudi drugi poklici, ki pri nas v Sloveniji nekako (še) ne živijo, so tam zelo iskani, npr. službe organistov, cerkvenih glasbenikov. Tu imajo otroci počitnice na mesec in pol, tako da imam v tistem času tudi sam možnost priti domov v Slovenijo. Pri nas na župniji ni posebnih potreb po počitniških dejavnostih, ker gredo družine na počitnice, tako da imam res ugodne razmere."

Preden so ga na njegovi župniji sprejeli v službo, so že trikrat objavili razpis in niso dobili primerne osebe, ker bodisi ni kadra bodisi so zaposleni že preveč obremenjeni. "Med ljudmi je veliko kritičnosti do Cerkve, od delavcev se ogromno pričakuje, zato se išče veliko ljudi iz tujine, seveda pa je pogoj jezik. Tudi otroci so zelo kritični, česar se učijo od staršev, ki pričakujejo od Cerkve ustrezne ponudbe, saj se Cerkev financira iz davkov. Pozitivna stran pa je ta, da lahko na župniji zaposlujejo: npr. v naši župniji je zaposlenih 22 ljudi. Sam sem lahko na račun tega svoj hobi spremenil v poklic in sem res zadovoljen, tako da sploh ne razmišljam, da bi se vrnil v Slovenijo."

Študij teologije pri nas zahtevnejši kot v tujini

Peter Januš pri obhajanju bogoslužja z mladimi v središču Züricha. (foto: osebni arhiv)

Študij teologije pri nas je po njegovih besedah zahtevnejši kot tisti v Švici, zato je prišel v Švico zelo dobro usposobljen, uredil si je tudi nostrifikacijo diplome.

"Prilagajanje sistemu je bilo precej naporno. Tu je poudarek na veliko bolj liberalni teologiji, odnos do Cerkve tukaj je precej drugačen kot v Sloveniji. Znanja imam kot teolog res veliko, a moram delati na način, ki je za to okolje ustrezen. Od mladih bi veliko zahteval, tu pa to ni tako v ospredju, zato je treba iskati kompromise. Iz časa študija mi zelo prav pridejo eksegeza, filozofija, sociologija religije, liturgika … dragocen pa bi bil večji poudarek na mladinski pastorali in načinih dela z mladimi."

Teolog v Sloveniji ali v Švici?

Kot je še enkrat poudaril Peter Januš, je od študija teologije v Sloveniji dobil veliko znanja, ki mu koristi tudi za lastno rast v življenju, žal pa mu je, da teologi v Sloveniji ne v Cerkvi ne v državnih inštitucijah ne morejo najti svojega jasnega mesta. "V Švici v Cerkvi delajo tudi socialni pedagogi, ker primanjkuje teologov. Mladinski centri v župnijah pogosto nimajo nobene povezave s pastoralo ter nam dopovedujejo, da ni vse v Cerkvi mladinska pastorala, kar pa ne drži. Vse, kar delamo z mladimi, je mladinska pastorala, saj ne moremo izključiti Boga iz svojega dela, seveda pa nam ni treba v vse aktivnosti vključevati obhajanja maše."

Peter Januš o vrnitvi v Slovenijo ne razmišlja oziroma jo načrtuje za takrat, ko bo šel v pokoj. "Življenje tukaj je sproščeno, ker se lahko skoncentriraš na tisto, kar moraš delati, saj je za vse drugo poskrbljeno. Dobiš dovolj denarja, da se ti z njim ni treba ukvarjati. Sramotno je, da v Sloveniji nismo dovolj plačani za svoje delo. Tudi prostovoljno delo v Cerkvi je sicer dragoceno, pa vendar jaz ne morem priti v trgovino in jim reči, naj mi prostovoljno dajo kruh, ker prostovoljno delam v Cerkvi. Od nečesa je treba živeti. Če samo pomislim, koliko sem se moral sam v Sloveniji truditi, če sem hotel zaslužiti toliko denarja, da sem lahko normalno živel, pa sem delal enako dobro kot tukaj, kjer udobno živim od tega, kar delam. Res si želim, da bi v Sloveniji znali najti mesto za teologe, tako v Cerkvi kot v družbi, ker smo usposobljeni za mnogo področij. V Švici to vedo, bodo kdaj tudi v Sloveniji?"