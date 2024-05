S psom v hribe odgovorno in preudarno #video

Psi so vse pogosteje del družine in njene člane spremljajo tudi na izletih in počitnicah. Med drugim jih lastniki s seboj vzamejo v hribe in gore. Pri tovrstnih preizkušnjah je potrebna velika mera odgovornosti. Cilj mora biti preudarno izbran glede na pripravljenost psa, ki mora biti tudi primerno vzgojen, na skrbno načrtovani poti je treba poskrbeti za psa in imeti v uvidu še druge pohodnike. Le tako lahko lastniki psov zmanjšajo možnost nesreč in poskrbijo, da bo pohod ostal v lepem spominu, so na današnjem posvetu v Triglav Lab-u sporočili strokovnjaki.

Foto: Zavarovalnica Triglav

Število nesreč v gorah se iz leta v leto povečuje – lani so gorski reševalci sodelovali v 687 intervencijah, v kar niso vključene intervencije v času katastrofalnih poplav, ko so evakuirali kar nekaj ljudi in živali. Med drugim je odmevalo reševanje psa Bolta v Lučah. Pse rešujejo tudi v gorah in zadnji takšen primer so zabeležili februarja letos, ko so – žal neuspešno – psa iskali s helikopterjem Slovenske vojske in termo kamero.

O tem, na kaj morajo biti lastniki pozorni, ko se odpravljajo s psom v hribe ali gore, o reševanju psov in reševalnih psih, so spregovorili gostje dogodka Varno s psom v hribe, ki ga je v Triglav Lab-u vodil Jure Gregorčič, novinar ter ljubitelj psov in gora.

Upoštevajte kondicijsko pripravljenost psa

»Obisk hribov je z vzgojenim psom lahko še bolj zabaven, kot če gremo sami. Seveda pa se je na izlet s psom potrebno dodatno pripraviti. Upoštevati moramo ne le našo fizično kondicijo, ampak tudi kondicijsko pripravljenost našega psa, in temu ustrezno prilagoditi izlet. Ob upoštevanju nekaj osnovnih pravil vzgoje in učnega procesa pri psu lahko v vsakem izletu v hribe s svojim kosmatincem najdemo poseben užitek,« je prepričan Jure Pribičevič, solastnik in ustanovitelj podjetja Alfakan ter specializant za vzgojo psov in reševanje vedenjskih motenj. Na dogodku je podelil nekaj nasvetov za vzgojo psa.

Pri hoji s psom izberite lažje poti

Planinska zveza Slovenije zaznava povečano število obiskovalcev gora s psi. »Lastnike psov želimo opozoriti, naj pri gibanju v zahtevnem gorskem okolju ne pozabijo na lastno varnost. Obenem naj upoštevajo sobivanje z drugimi prebivalci gorskega okolja, ki jih prisotnost psov lahko moti in tudi ogrozi njihov obstoj. Pri hoji s psi izbiramo lažje, tehnično nezahtevne poti,« priporoča Janez Toni, inštruktor alpinizma in gorskega reševanja pri Planinski zvezi Slovenije. Pohodnikom, ki želijo prenočiti v planinski koči, svetuje, naj pred tem preverijo, ali lahko v postojanki prenoči tudi pes.

Pred odhodom preverite vreme, na pot se odpravite dovolj zgodaj in ne pozabite na opremo za psa: povodec in oprsnico, nagobčnik, zaščito za tačke in komplet prve pomoči. Ko se v gorah zgodi nesreča, ne glede na to, ali so v nesreči udeleženi ljudje ali živali, takoj pokličite 112.

Kako poteka reševanje s psi?

»Delo s psom v Gorski reševalni službi ni služba, je način življenja. Šolanje in priprava psa potekata ob vsakokratnem obisku gora – na začetku na domačih vrhovih, nato pa vsi mogoči izzivi. Od visokogorja poleti, pozimi, vožnja s helikopterjem, čolnom, vožnja v akiju, motornimi sanmi ... Psihofizična pripravljenost pri gorskih reševalcih je pomembna, tako pa velja tudi za njihove pse. Pes mora skozi vse faze šolanja, da se lahko v iskalnih akcijah giblje po vseh vrstah terena suvereno in brez težav,« je povedal Primož Bajt, gorski reševalec in vodnik reševalnega psa.

Priboljški niso le za vas

Po besedah veterinarja Zavarovalnice Triglav Bojana Nikolića smo Slovenci znani kot veliki ljubitelji gora in pohodništva ter hkrati tudi kot skrbni in odgovorni ljudje. »Tako se moramo odpraviti tudi v hribe in gore. Preden odidemo na pot, premislimo, ali zmoremo in ali zmore to načrtovano pot tudi naš kosmatinec, ki gre z nami. Z njim ne hodimo po previsih ter skalnatih visokogorskih poteh in imejmo ga vedno na očeh. Vsekakor ne smemo pozabiti na njegovo skodelico, vodo in priboljške. Zelo nam bo hvaležen,« svetuje Nikolić.

Kako lahko zavarujete psa?

Ker nesreča nikoli ne počiva, je dobro poskrbeti za ustrezno zdravstveno zavarovanje psa. Zdravstvene stroške zaradi morebitnih poškodb, ki se lahko psu pripetijo tudi v gorah in hribih, v Zavarovalnici Triglav krije zavarovanje malih živali.

zavarovanjem za male živali lastniki poskrbijo za veterinarske stroške, ki jih lahko povzroči zdravljenje nepredvidenih poškodb ali bolezni pri njihovih hišnih ljubljenčkih. Izbirajo lahko med tremi paketi z različnim naborom osnovnih zavarovalnih kritij: Mali, Veliki in Comfort. Med dodatnimi kritji je tudi asistenca, ki med drugim poskrbi za prevoz in kritje stroškov prevoza poškodovanega psa in lastnika do veterinarske ustanove.

Na dogodku v Triglav Lab-u so bili med gosti tudi člani Slovenskega društva za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke. »Vsak vodnik psa mora pri obisku gora skrbeti za varnost svojega psa in se hkrati odgovorno obnašati do soljudi v okolici,« so opozorili. Obenem ugotavljajo, da je vse več otrok, ki se panično bojijo psov, zato prav v ta namen pripravljajo priročnik za starše in vodnike psov. Člani društva so za dogodek pripravili knjižico za mlade bralce OŠ Ledina, s poučno vsebino, ki se nanaša na varno pot v gore. Učenci drugega razreda so knjižico brali v okviru dejavnosti »bralne urice«.

Dogodek Varno s psom v hribe je del akcije Očistimo naše gore, s katero si Zavarovalnica Triglav prizadeva za varnejši obisk gora in ohranjanje čistih planinskih poti za prihodnje generacije. Tudi letos lahko ljubitelji gora na portalu Vse bo v redu do 14. junija glasujejo za Naj planinsko pot, ki bo obnovljena s pomočjo sredstev Zavarovalnice Triglav in markacistov Planinske zveze Slovenije.

Naročnik oglasnega sporočila je ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D.