S premikom urnih kazalcev prehajamo na poletni čas

A premikanju urnih kazalcev bijejo zadnje ure, evropski poslanci so namreč lani odločili, da naj bi bilo premikanje ure ukinjeno leta 2021. Države članice se bodo lahko same odločile za zimski ali poletni čas. Tiste, ki se bodo odločile za poletni čas, bodo uro zadnjič premaknile zadnjo nedeljo v marcu leta 2021, tiste, ki bodo imele zimski čas, pa zadnjo nedeljo v oktobru leta 2021, piše STA.

V Sloveniji bo v prihodnje obveljal zimski čas

V Sloveniji je standardni čas centralno evropski čas, ki ustreza zimskemu času. Tako bo ob ukinitvi premikanja ur v Sloveniji obveljal zimski čas. Podlaga za to odločitev je zakon o računanju časa. Evropski poslanci so ob tem pozvali države članice, naj se pri tem uskladijo, da bi preprečile kaos.

Premik ure s poletnega na zimski čas in obratno pozna le 70 držav. Pobuda je nastala pred več kot sto leti na podlagi ugotovitev znanstvenikov, da bi s premikom ure bistveno bolje izkoristili dnevno svetlobo in tako privarčevali energijo.

Uro prvič premaknili pred več kot stotimi leti

S tem ukrepom naj bi se zmanjšala število prometnih nesreč in kriminal, pozitivne učinke pa naj bi občutilo tudi gospodarstvo. A ukrep ima tudi nasprotnike, ki menijo, da premikanje kazalcev negativno vpliva na biološko uro ljudi, poslabšuje njihovo razpoloženje in zdravje.

Prvi so kazalce na urah prestavili Nemci in Avstrijci, in sicer že leta 1916. Dve leti pozneje so sledili v ZDA. V Sloveniji smo v poletni čas prvič vstopili leta 1983. Poletni čas je Evropska unija poenotila leta 1996. V današnjem času je namen premikanja ure veliko manj pomemben, saj so študije pokazale, da so prihranki energije zanemarljivi, državljani pa se vse bolj pritožujejo zaradi negativnih učinkov na zdravje.

Poletni čas poleg Evrope upoštevajo še v večjem delu Severne Amerike, Oceanije, Nove Zelandije in v nekaterih južnih avstralskih državah, medtem ko ga v večjem delu Azije, Afrike in Južne Amerike ne, poroča STA.