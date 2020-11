S koronavirusom okužen vodja poslanske skupine SDS

Iz poslanske skupine SDS so sporočili, da je vodja poslanske skupine največje vladne stranke Danijel Krivec v petek opravil test za covid-19, na katerega je bil pozitiven.

55-letni Krivec je bil sicer od srede v samoizolaciji, saj je bila na testu pozitivna njegova žena, ki se je okužila na delovnem mestu. Vodja poslanske skupine se počuti dobro, znakov okužbe ne kaže, po priporočilu epidemiologov do nadaljnjega ostaja v samoizolaciji.

Krivec je bil pred nastopom poslanske funkcije več mandatov župan občine Bovec.

Nekaj okužb z novim koronavirusom so že potrdili v državnem zboru. Med drugim je bil test na novi koronavirus v ponedeljek pozitiven pri poslancu Levice Primožu Siterju. Še pred tem pa pri poslanki NSi Tadeji Šuštar in pri poslancu SD Gregorju Židanu. Okužbe so pred časom potrdili tudi pri strokovnih sodelavcih v strankah LMŠ in Levica.