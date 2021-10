S ceste na streho in v potok z dvema otrokoma, rešili so jih gasilci

Mamo in otroka so po nesreči odpeljali v bolnišnico. Fotografija je simbolična.

Mamo in otroka so po nesreči odpeljali v bolnišnico. Fotografija je simbolična. Foto: STA

Ob 17.19 je na regionalni cesti Stranice–Vitanje v kraju Stenica v občini Vitanje voznica zapeljala s ceste, se prevrnila na streho in pristala v potoku Ljubnica.

Gasilci PGD Zreče so zavarovali kraj dogodka, stabilizirali vozilo, ki je bilo na strehi, ter s tehničnim posegom rešili mamo in dva otroka iz vozila, so sporočili iz Uprave za zaščito in reševanje.

Reševalci nujne medicinske pomoči so vse tri prepeljali v celjsko bolnišnico. Gasilci so v potok postavili pivnike, da so zajemali iztekajoče olje, vozilo obrnili na kolesa in ga izvlekli iz potoka na cesto.