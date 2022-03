RTV ne komentira tožbe Goloba, ker ...

V Gibanju Svoboda ob odločitvi RTV Slovenija (RTVS), da stranko Naša dežela v soočenjih obravnava kot parlamentarno, opozarjajo na enakovredno zastopanost strank. Zahtevo Gibanja Svoboda za takšno obravnavo so namreč zavrnili, zato so vložili tožbo proti RTVS. Vodstvo RTVS zatrjuje, da tožbe niso prejeli, njene vsebine ne poznajo in je zato ne morejo komentirati.

V Gibanju Svoboda so vložitev tožbe proti RTVS utemeljili s tem, ker verjamejo in so prepričani, da mora RTVS primarno zagotavljati pravico javnosti do obveščenosti. "Naš bojkot RTV vsebin postavljamo do točke, dokler ne dobimo enakopravnega statusa. Če nam ta status oziroma ko nam ga priznajo, se bomo z velikim veseljem spet udeleževali vseh soočenj na javni RTV," so sporočili.

Na RTVS odločitev Golobove stranke o tem, da se ne bodo udeležili soočenj, na katera so še vedno vabljeni, obžalujejo.

Poudarjajo še, da je RTVS odločitev glede pritožb sprejela po temeljitem pregledu vsebine pritožb, vseh pravnih virov, po javno dostopnih podatkih ter po pregledu pretekle prakse volilnih soočenj na RTVS.