Rozman zaskrbljen: Ne 200, potrebovali bomo 300 postelj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Sloveniji so v torek potrdili rekordnih 356 okužb z novim koronavirusom. Vladni govorec Jelko Kacin je poudaril, da je vlada zaradi slabšanja razmer zaskrbljena. Direktor Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik Aleš Rozman je povedal, da število hospitaliziranih v bolnišnicah strmo narašča. Čez dva tedna bomo po njegovih besedah za bolnike s covid-19 potrebovali 200 postelj, do konca meseca pa 300, če se razmere ne bodo umirile. Ob tem je pozval vodstva domov za starejše, da začnejo pripravljati rdeče cone, saj v bolnišnicah ne bo več kapacitet za sprejem okuženih stanovalcev.

V Sloveniji so v torek ob rekordnih 3.998 opravljenih testih potrdili 356 novih okužb z novim koronavirusom. Za boleznijo covid-19 včeraj ni umrl noben bolnik. Število novih okužb je ob največjem številu opravljenih testov v enem dnevu do zdaj prvič od začetka epidemije preseglo 300. Od začetka epidemije so v Sloveniji skupaj potrdili 7.120 okužb, za covid-19 je skupaj umrlo 159 ljudi.

Kacin: Slabšanje razmer nas zelo skrbi

Vladni govorec Jelko Kacin je povedal, da bo vlada nekatere ukrepe za zajezitev virusa sprejela že danes, druge pa v četrtek, tako da bodo vsi začeli veljati v petek. "Slabšanje razmer nas zelo skrbi. Število pozitivnih testiranj je včeraj skokovito naraščalo. Končni podatek za včerajšnji dan je prinesel 356 novih primerov ob skoraj štiri tisoč opravljenih testih," je poudaril Kacin. 14-dnevna incidenca na sto tisoč prebivalcev je poskočila na 116,02 okužbi. Največji delež okužb so potrdili na Koroškem in Zasavju.

"Slabšanje razmer nas zelo skrbi," je poudaril vladni govorec Jelko Kacin. Foto: STA

Bolj kot število okuženih je po njegovih navedbah pomembna zasedenost trenutnih bolnišničnih kapacitet. "Včeraj je bilo iz bolnišnic odpuščenih 11 oseb, zdravniško oskrbo pa je potrebovalo skupaj 122 obolelih za covid-19, 22 jih je potrebovalo intenzivno nego. Umrl ni nihče," je poudaril Kacin. Kot vir okužb je izpostavil različna praznovanja, na primer poroke. "V najbolj prizadeti regiji, na Koroškem so bile poroke s 150 ljudmi," je povedal vladni govorec.

Dodal je, da sta bila samo dva primera okužbe uvožena iz tujine, vsi ostali so lokalni. Poleg omejenosti bolnišničnih kapacitet je po njegovih besedah problematično širjenje okužb med zdravstvenim osebjem: "Ker do okužb praviloma ne pride med delovnim procesom, vse, še posebej pa zaposlene v zdravstvu in socialnovarstveni oskrbi, prosim, da ste zavezani odgovornemu vedenju."

V šempetrski bolnišnici konec tedna pripravljen covid oddelek V stari stavbi šempetrske bolnišnice bodo do konca tedna uredili poseben oddelek za bolnike s covidom-19, ki bo lahko sprejel do 15 bolnikov, je za STA povedala strokovna direktorica Dunja Savnik Winkler. Bolnišnica sodi v drugi red slovenskih bolnišnic, ki morajo po navodilih ministrstva za zdravje urediti omenjene oddelke.

Rozman: V bolnišnicah bo potrebno zapirati redne programe

Direktor Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik Aleš Rozman je povedal, da število hospitaliziranih v bolnišnicah strmo narašča. "Presegli smo kapaciteto 70 odstotkov postelj na navadnih in intenzivnih oddelkih. Po bolnišnicah se trudijo, da bi mobilizirali dodatne postelje po bolnišnicah. Potrebno bo zapirati redne programe," je opozoril Rozman. Po njegovih besedah v bolnišnicah ne primanjkuje samo postelj, ampak tudi kadrov, saj je osebje bodisi v karanteni bodisi preboleva bolezen covid-19.

Po njegovih besedah virus od zunaj že vdira v bolnišnice, okužbe pa se že širijo med zaposlenimi. "Zdravstveno osebje ima navodila, da dela pod strogimi varnostnimi pogoji. Če ne bodo odgovorni, bomo v nekaj tednih ostali brez številnih zdravstvenih delavcev, ki bodo prebolevali bolezen covid-19 ali bodo v karanteni," je poudaril Rozman.

Kot je dodal, pričakujejo, da bodo v naslednjih dveh tednih za bolnike s covid-19 potrebovali 200 postelj, če se krivulja novih okužb ne bo umirila, pa do konca meseca kar 300. "Smo v zelo težki situaciji. Mislim, da smo blizu trenutka, ko ne bomo mogli starostnikov iz domov premeščati v bolnišnice. Centre oziroma zavode bi pozval, da pripravijo rdeče cone za okužene stanovalce," je dejal Rozman.

Kot glavni vir okužb je tudi Rozman navedel praznovanja rojstnih dni, poroke in druženje v lokalih. Dodal je, da v nekaterih podjetjih slabo spoštujejo zaščitne ukrepe. Poudaril je, da v zdravstvu čim prej potrebujejo dispečersko službo, ki bo imela informacije, kje so najbližje proste postelje za bolnike s covid-19. Glede zdravila remdesivir je dejal, da zaloge tega zdravila pri nas še niso pošle, a obenem dodal, da še ni povsem jasno, kako učinkovito je to zdravilo proti bolezni covid-19.