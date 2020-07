Roparjem in morilcem se obsodba izbriše, pijanim voznikom ne

ESČP obravnava primer slovenskega državljana, ki je ob policijskem nadzoru zavrnil test alkoholiziranosti, prometne nezgode pa ni povzročil. Pet let po prekršku je prosil za izbris podatkov iz evidenc ministrstva in opravljanje izpita po postopku, ki velja za tiste, ki ga opravljajo prvič. Ministrstvo za infrastrukturo, zatem pa še sodišča so prošnje in pritožbe zavrnila. Vrhovno sodišče ga je zavrnilo z obrazložitvijo, da je cilj dosmrtne hrambe podatkov o kršiteljih povečanje varnosti na cestah. Ustavno sodišče njegove ustavne pritožbe ni vzelo v obravnavo, saj da ne gre za pomembno vprašanje.

Dvanajst strokovnjakov iz desetih držav v skupnem pismu prosi ESČP, naj vzame v obravnavo postopek proti Sloveniji. Med podpisniki pisma so profesorji iz Irske, Belgije, Nizozemske in Hrvaške in tudi nekdanja slovenska informacijska pooblaščenka Nataša Pirc Musar.

"Slovenija bi morala preverjati, ali je hramba še nujna"

Kot so zapisali, evropsko pravo storilcem prekrškov jamči pravico, da se podatki o obsodbah izbrišejo. Slovenija bi morala vsakih nekaj let preverjati, ali je hramba podatkov še nujna, a takih postopkov pa Slovenija ne izvaja, strokovnjaki v pismu opozarjajo na sodbe ESČP o Veliki Britaniji, Franciji in Severni Makedoniji, kjer je sodišče že opisalo evropske standarde, ki bi jim Slovenija morala slediti. Trajne hrambe podatkov ESČP ne dovoljuje.

Foto: STA

Morilcem se sodba izbriše

V Sloveniji se roparjem sodba izbriše po osmih letih, morilcem pa 15 let po prestani kazni. Prekrške ministrstvo za pravosodje izbriše po treh letih. Izbris zahtevata pravo Evropske unije in osmi člen Evropske konvencije človekovih pravic. Ko je sodba izbrisana, se osebo obravnava, kot da se kršitev ni nikoli zgodila.

Slovenija pa podatkov o pijanih voznikih, ki so jim sodišča odvzela vozniško dovoljenje, ne izbriše. Ministrstvo za pravosodje jih iz svojih evidenc umakne, a ministrstvo za infrastrukturo ima svojo bazo, v kateri dosmrtno hrani ime voznika, številko in datum sodbe, naziv sodišča in še nekatere podatke.

Dostop do podatkov pa imajo upravne enote in drugi organi. Kdor želi znova pridobiti vozniško dovoljenje, mora zato to pridobiti po strožjih pogojih. Čakata ga zdravniški pregled pri psihologu in tečaj varne vožnje, tudi če izpit opravlja deset let ali več po odvzemu.

Preberite celotno pismo strokovnjakov, ki so ga poslali na ESČP.