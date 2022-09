Rok za zamenjavo starih vozniških dovoljenj naj bi podaljšali za deset let

Vlada bo na četrtkovi seji med drugim na predlog ministrstva za infrastrukturo obravnavala spremembe zakona o voznikih, med katerimi je tudi podaljšanje roka za zamenjavo starih vozniških dovoljenj, ki niso v skladu z evropsko direktivo in so jih izdajali do 18. januarja 2013. Vlada želi rok za menjavo vozniških dovoljenj podaljšati za deset let.

Evropska direktiva iz leta 2006 določa, da morajo države članice sprejeti vse potrebne ukrepe za preprečevanje tveganj ponarejanja vozniških dovoljenj, vključno z vzorci vozniških dovoljenj, izdanimi pred začetkom veljavnosti direktive.

V obtoku še okoli 355 tisoč vozniških dovoljenj, izdanih na starih obrazcih

V njej sta določena enotni obrazec vozniškega dovoljenja ter obveznost, da vsa izdana vozniška dovoljenja in vozniška dovoljenja v obtoku izpolnjujejo zahteve najpozneje do 19. januarja 2033, medtem ko zdajšnji zakon predvideva menjavo do 19. januarja 2023. Vlada bo DZ predlagala obravnavo novele zakona po skrajšanem postopku.

Po statističnih podatkih ministrstva je v obtoku še okoli 355 tisoč vozniških dovoljenj, izdanih na starih obrazcih. Od tega je približno 310 tisoč rožnatih papirnatih vozniških dovoljenj in 45 tisoč polikarbonatnih vozniških dovoljenj, ki potečejo konec letošnjega leta.

Podoben zadnji rok do leta 2033 tudi v več drugih evropskih državah

Za obvezno menjavo starih vozniških dovoljenj do zadnjega roka leta 2033 so se odločili tudi v več drugih evropskih državah. To velja tudi za Avstrijo, razen če je veljavnost omejena na krajši rok ali pa so podatki slabo čitljivi oziroma fotografija ne omogoča več prepoznave imetnika vozniškega dovoljenja.

Podobno velja tudi na Hrvaškem, medtem ko so v Nemčiji določili več datumov za zamenjavo, ki so odvisni od starosti voznika in leta izdaje vozniškega dovoljenja.