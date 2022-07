Rok Snežič: Kot mariborski župan bi delal brezplačno

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Veliko ljudi me v Mariboru nagovarja, da se spustim v tekmo za župana. Prepoznajo me kot dvojnega doktorja znanosti in pravijo, da Maribor v celi zgodovini, odkar obstaja občina Maribor dvojni doktor znanosti ni bil župan. Pravijo, da bi bil to izziv," nam je o svoji kandidaturi za mariborskega župana povedal podjetnik Rok Snežič. Dodal je, da odločitev še ni gotova, da pa bo, če bo postal župan, delal brezplačno.

Kljub razkritju, še ni dokončno odločen za kandidaturo. "Moram reči, da se še malo odločam, kajti imam tudi dosti svojih poslovnih obveznosti v tujini in v Sloveniji in bi moral najti nekaj ljudi, ki bi moje zadeve prevzeli, če se jaz spustim v županovanje. Sem na 80, 90 odstotkih, vendar iščem še ekipo ljudi, ki bo prevzela moje posle tako v tujini kot v Sloveniji, da se bom lahko jaz sto odstotno posvetil županovanju," je dodal.

Med drugim je napovedal, da bi se kot župan odrekel plači. "Če se bom odločil za kandidaturo, bom župan brez plače. Svojo plačo bom namenil za kosila oziroma malice v osnovnih šolah na območju Maribora." To bo, kot je dejal, storil zato, ker želi delati kot župan iz srca.

"Maribor bi postavil pred Ljubljano"

Pokomentiral pa je tudi delo aktualnega mariborskega župana Saša Arsenoviča. "Verjamem, da gospod Arsenovič, ki ga tudi poznam kot prijatelja v redu dela, ampak mislim, da bi jaz znal neke stvari izpeljati še boljše. Imam še neke ideje, ki bi jih znal izpeljati in črpati več sredstva iz Evropske unije in državnega proračuna. Maribor bi lahko postavil celo pred Ljubljano. Mesto bi bilo lepše in uspešnejše od Ljubljane," je zaključil Snežič.

Datum lokalnih volitev je sicer prejšnji teden razpisala predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. Kot je napovedala, bodo lokalne volitve 20. novembra. Drugi krog županskih volitev v občinah, kjer v prvem krogu še ne bodo izvolili župana, pa bo 4. decembra. Volilna opravila bodo začela teči 5. septembra. Datum lokalnih volitev sicer določa že zakon. Novela zakona o lokalnih volitvah, sprejeta novembra 2017, je namreč kot stalen datum rednih lokalnih volitev določila tretjo nedeljo v novembru.

Snežič zoper novinarje Necenzurirano.si vložil več tožb

Rok Snežič je davčni svetovalec v Podjetju Snežič davčni inženiring in prokurist podjetja Moj Pravnik v Banjaluki, kjer ponujajo celovito pomoč pri odprtju podjetja v BiH. Opravljena ima dva doktorata s področja prava, in sicer je prvega opravil v Sloveniji, drugega pa v Banja Luki v Bosni in Hercegovini.

Snežič je v zadnjih letih zoper novinarje portala Necenzurirano.si Primoža Cirmana, Vesno Vuković in Tomaža Modica zaradi očitkov o utaji davkov vložil več tožb, saj meni, da gre pri njihovem pisanju za žaljive obdolžitve.