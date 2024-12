Ljoljo ima dolgoletne izkušnje v farmacevtski industriji. Med drugim je predsedoval upravi Leka in bil predsednik Sandoza Slovenija. Trenutno je predsednik sveta Biotech Hills. Gre za poslovni pospeševalnik na področju biotehnologije, ki je nastal na podlagi iniciative v krogu ustanovnih partnerjev Novartis, Lek, Labena, AmCham Slovenija ter Herman & partnerji.

V programu, ki ga je predstavil upravnemu odboru, je zapisal, da slovenski zdravstveni sistem predstavlja ključni steber družbene blaginje, vendar se sooča z izzivi, kot so staranje prebivalstva, naraščajoči stroški zdravstva in neenak dostop do storitev. "Kot kandidat za generalnega direktorja ZZZS želim s celovito strategijo in inovativnimi rešitvami voditi organizacijo skozi obdobje 2025–2029 z osredotočenjem na finančno vzdržnost in izboljšanje dostopa do javnega zdravstva, digitalno preobrazbo, kadrovski razvoj in učinkovitejše upravljanje sistema," je poudaril.