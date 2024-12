Upravni odbor ZZZS za generalnega direktorja predlaga Roberta Ljolja

Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) je po zaslišanju kandidatov sprejel sklep, s katerim skupščini zavoda za novega generalnega direktorja predlaga Roberta Ljolja, so sporočili z ZZZS. Ljoljo ima dolgoletne izkušnje v farmacevtski industriji, med drugim je bil predsednik uprave Leka in predsednik Sandoza Slovenija.

Trenutno je Robert Ljoljo predsednik sveta zavoda Biotech Hills. Gre za poslovni pospeševalnik na področju biotehnologije, ki je nastal na podlagi iniciative v krogu ustanovnih partnerjev Novartis, Lek, Labena, AmCham Slovenija in Herman & partnerji.

Izpolnjevanje pogojev in sposobnost kandidatov za opravljanje dela generalnega direktorja ZZZS je upravni odbor presojal na podlagi navedb v prijavi, priloženih pisnih listin in razgovorov s kandidati, ki so obsegali tudi predstavitev programov.

Na tej podlagi in na podlagi statuta ZZZS je upravni odbor skupščini v imenovanje za generalnega direktorja ZZZS za štiriletno mandatno obdobje predlagal Ljolja. O imenovanju bo skupščina odločala na prvi naslednji seji, ki bo v ponedeljek. Skupščina ZZZS skladno z zakonom posreduje sklep o imenovanju generalnega direktorja ZZZS v soglasje DZ, so še sporočili z ZZZS.

Zdajšnji generalni direktorici Tatjani Mlakar se marca 2025 izteče štiriletni mandat. Na prvi razpis za novi mandat se ni prijavila. Prijavo je oddal le nekdanji državni sekretar na ministrstvu za zdravje Tadej Ostrc, ki pa ni prejel zadostne podpore upravnega odbora ZZZS. Upravni odbor je v uradnem listu sredi oktobra nato znova objavil razpis za delovno mesto generalnega direktorja zavoda. Kandidati so lahko prijavo oddali do vključno 18. novembra.

Na drugi razpis za generalnega direktorja ZZZS je prispelo devet popolnih prijav. Poleg Ljolja je prijavo oddal nekdanji minister za zdravje in nekdanji generalni direktor ljubljanskega kliničnega centra Janez Poklukar. Prijavo je oddal tudi nekdanji minister za zdravje Aleš Šabeder. Ta je bil v času ministra Danijela Bešiča Loredana direktor urada za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu, trenutno pa je direktor Zdravstvenega doma Zagorje ob Savi.

Čeprav prijave na prvi razpis ni oddala, pa se je na ponovljeni razpis prijavila tudi zdajšnja generalna direktorica ZZZS Tatjana Mlakar. Prijavili so se tudi Jaka Bizjak, Igor Klinar in Tomaž Schara.

Za funkcijo generalnega direktorja ZZZS se je potegovala nekdanja generalna direktorica direktorata za zdravstveno ekonomiko Helena Ulčar Šumčić, trenutno predsednica Društva ekonomistov v zdravstvu. Prijavo je oddala tudi nekdanja ministrica za delo Ksenija Klampfer, ki pa je od kandidature naknadno odstopila. Je namreč kandidatka za ministrico za digitalno preobrazbo.