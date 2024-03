Robert Golob zahteva izločitev podpredsednika KPK

Kot je znano, je Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) zaradi zaznanih sumov kršitve integritete v zvezi s prijavo o domnevnem nedovoljenem izvajanju pritiskov na nekdanjo ministrico za notranje zadeve Tatjano Bobnar in druge zaposlene na ministrstvu za notranje zadeve uvedla preiskavo proti premierju Robertu Golobu.

Na podlagi tožilskega mnenja ustavili postopek

Potem ko je KPK zaradi zahteve Golobovega odvetnika Stojana Zdolška po vpogledu v spis KPK postopek začasno prekinila, ker tožilstvo, ki v isti zadevi prav tako vodi postopek, meni, da bi razkritje določene dokumentacije iz spisa KPK škodovalo interesom predkazenskega postopka, je Golob prek Zdolška zahteval še izločitev namestnika predsednika KPK Simona Savskega iz postopka.

Komisija je to Golobovo zahtevo zavrnila, zato je odvetnik Zdolšek sprožil postopek na sodišču. "Februarja je obravnavana oseba na upravno sodišče vložila tudi tožbo zoper sklep komisije, s katerim smo zavrnili zahtevo obravnavane osebe za izločitev enega od članov senata iz odločanja o zadevi," so nam povedali na KPK. Po informacijah Dela je podlaga za zahtevo za izločitev članek v reviji Reporter.

Šumi se je že izločil

Predsednik KPK Robert Šumi se je iz postopka zoper Goloba že izločil, ker je bil nekoč sodelavec Bobnarjeve. KPK tako do pravnomočne odločitve sodišča o izločitvi Simona Savskega sploh ne more več odločati, saj je po Šumijevi izločitvi ostal le en član senata. Postopek pred KPK, ki je zadevo obravnavala prednostno, torej še dolgo ne bo končan, še piše Delo.

Postopek zoper Goloba, ki na tožilstvu poteka zaradi ovadbe Tatjane Bobnar, je prevzela tožilka Blanka Žgajnar.

Savski razburil z zapisom na Facebooku

Reporter je septembra lani poročal, da je Savski v navzkrižju interesov pri odločanju o postopku imenovanja generalnega direktorja policije Senada Jušića, ker je na Facebooku zapisal: "Levi ali desni, to se dogaja, ko se politika meša v Policijo. Potem bodo pa spet jamrali, ko ne bo preiskanih kaznivih dejanj, ko bodo smrtne prometne nesreče in ko bo povečano število kršitev javnega reda in miru. Deset in več let bo trajalo, da spet pride do profesionalizacije Policije. Kdo kvaliteten bo pa hotel delati v takem sranju."