Rezultati športnovzgojnega kartona še vedno preslabi

Starc s Fakultete za šport Univerze v Ljubljani, ki je tudi vodja nacionalnega sistema športnovzgojnega kartona, je na novinarski konferenci pojasnil, da so trenutno obdelali podatke letošnjih meritev za več kot 60 odstotkov otrok in mladostnikov. Ti po njegovih navedbah kažejo, da posledice protikoronskih ukrepov iz let 2020 in 2021 še vedno niso izzvenele.

Tako kot prejšnje leto je tudi letos analiza pokazala izboljšanje, a se je tokrat trend izboljšanja upočasnil, kar po Starčevih besedah "kaže, da smo dosegli plato, ker otroci v tem času niso dobili niti ene sistemske spodbude".

Zamudili že pri štirih generacijah

Medtem pa so, kot je opozoril, od leta 2020 zaradi zaključka šolanja iz šolskega sistema odšle že štiri generacije mladostnikov, ki niso bile deležne niti enega ukrepa za spodbujanje telesne dejavnosti ali izboljšanje telesne zmogljivosti.

Nižjo gibalno učinkovitost kot pred epidemijo ima po podatkih iz analize več kot 60 odstotkov otrok in mladostnikov, kar se po Starčevih besedah odraža tudi na vseh drugih vidikih njihovega izobraževanja in vsakdanjega življenja, na primer tako, da se težje učijo, da je več stresa, da se slabo počutijo in imajo slabo samopodobo.

Manj debelosti zaradi odrekanja hrani, ne pa gibanja

Podatki ob tem kažejo, da naraščanje debelosti ni tako resna težava kot upad telesne zmogljivosti, ki ima bistveno več negativnih učinkov na vse dimenzije razvoja otrok in mladostnikov, saj je debelost že upadla na predkoronsko raven. Starc je ob tem izrazil skrb, da po epidemiji vse več otrok in mladostnikov svojo telesno maso uravnava z odrekanjem hrani namesto s telesno dejavnostjo.

Po njegovem prepričanju je tako ključno vprašanje, kako bomo otroke in mladostnike "spravili na zeleno vejo, preden nam pobegnejo iz izobraževalnega sistema". Med drugim je pozval k ukrepu, s katerim bi otrokom ponudili uro športa na dan, zaradi višje kakovosti poučevanja športne vzgoje na razredni stopnji pa bi vpeljali tudi športnega pedagoga, s čimer bi se lahko ob sočasnem poučevanju razrednega učitelja zmanjšale skupine. Pozdravil pa je ukrep pristojnega ministrstva, ki v srednjih šolah začenja projekt Zmigaj, v okviru katerega bodo do leta 2028 dijaki soustvarjali vsebine športa.

Tudi pediatrinja Anita Jagrič Friškovec je na novinarski konferenci opozorila na številne težave zaradi pomanjkanja gibanja. Opozorila je, da bodo iz otrok in mladostnikov, ki bodo imeli okvarjena gibala, zrasli odrasli delavci, ki ne bodo produktivni, ampak bodo produktivnost zniževali, ker bodo veliko bolniško odsotni.