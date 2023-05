Najučinkovitejše skupinske vadbe: od boot campa do joge

Skupinske vadbe so izjemno priljubljena oblika telesne aktivnosti. Zanje se odločajo številni posamezniki, saj poleg tega, da izboljšujejo njihovo telesno pripravljenost in kondicijo, tudi motivirajo in vzpostavljajo socialne vezi. Raznolikost skupinskih vadb posamezniku omogoča, da najde vadbo, ki mu najbolj ustreza, kar pomaga pri ohranjanju redne telesne aktivnosti na dolgi rok.

Skupinska vadba ni nekaj novega, vendar je v zadnjih dvajsetih letih zagotovo doživela velik vzpon s hitro naraščajočim številom različnih vadb, ki so nam danes na voljo. Ključna razlika med skupinsko vadbo in samostojnim treningom pa je v "motivacijskem" paketu, ki je postalo odlično orodje za hitro napredovanje na treningih in izboljšanje posameznikove telesne pripravljenosti.

Kaj je pri vadbi z drugimi tisto, kar nas motivira?

Tako kot lahko v vsakdanjem življenju dejanja ljudi vplivajo na nas, enako lahko na nas vplivajo pri skupinskih treningih. Skupina omogoča ustvarjanje pozitivnega in spodbudnega okolja, kjer se posamezniki med seboj podpirajo in motivirajo. Želja in volja vadečih po doseganju ciljev tudi vsakega posameznika žene, da vztraja pri doseganju svojih ciljev. Skupinska dinamika, glasba, strokovno vodenje in občutek pripadnosti skupini pomagajo posamezniku premagovati ovire ter vztrajati pri redni telesni aktivnosti.

Vadba v skupini prinaša obilico prepletenih koristi, ki vključujejo več doslednosti, motivacijo, deljenje izkušenj in navdih, ki nam ga ponujajo uspešne zgodbe. Prisoten je pozitiven pritisk skupine, ki pomaga pri tem, da treningov ne izpuščamo, pač pa ostajamo na zastavljeni poti.

Grega Ivanšek, osebni trener Foto: Središče Vitalis "Skupinska vadba je za rekreativce po mojih izkušnjah najučinkovitejša, vsebovati pa mora kompleksne vaje z dodatkom olimpijskih dvigov, tako da napredujemo v hitrosti, vzdržljivosti in moči. Ključna prednost je tudi ta, da se vadeči medsebojno motivirajo, zaradi česar hitreje dosežejo želeni cilj. Naše uspešnice v obliki skupinskih vadb, ki izstopajo po zadovoljstvu in učinku, so VITAL ZONE, BOOT CAMP in VITA BOOTY," pove Gregor Ivanšek, osebni trener iz Središča Vitalis.

Pridete in odtrenirate

Še ena od izjemnih prednosti skupinske vadbe je, da je trener trening vnaprej načrtoval namesto vas. Strokovno usposobljen inštruktor načrtuje vse vidike vadbe, od ogrevanja, glavnega dela treninga do raztezanja, pri čemer natančno pokaže pravilno tehniko izvedbe določene vaje, jo prilagodi zmožnostim posameznikov, zagotavlja varno okolje za izvajanje in nasvete za izboljšanje telesne pripravljenosti. S pomočjo strokovnega znanja in izkušenj inštruktorjev boste lažje zasledovali svoje cilje.

To je idealno za vse – tako za tiste, ki potrebujejo vodstvo inštruktorja, kot za tiste, ki ne vedo, katere vaje bi izvajali. Osredotočite se torej lahko le na svojo formo in uživate v profesionalno zastavljenih treningih.

Poleg tega so skupinsko vodene vadbe odlična alternativa osebnemu trenerstvu. Ker so cenovno dostopnejše širši množici, lahko vsak dobi priložnost za strokovno vodstvo in nasvete pri izboljšanju svoje telesne pripravljenosti.

V Središču Vitalis bodo poskrbeli za celostno in individualizirano obravnavo tako rekreativnih kot profesionalnih športnikov. Ekipa strokovnjakov z dolgoletnimi izkušnjami vas bo vodila pri varnem in zdravem gibanju. Njihov pristop se začne s poglobljeno diagnostiko, s katero ocenijo vašo fizično pripravljenost. Stremijo k temu, da vsakemu omogočijo ustrezen trening, dobro počutje in razvajanje s skrbjo za visoko kakovost celotne storitve.

Maja Prkić vadbo v Središču Vitalis priporoča vsakomur: "Vitalis je super izbira za vsakogar, ki se želi počutiti dobro in biti bolj aktiven. Grega je fantastičen trener, ki s strokovnim znanjem in pravo motivacijo čisto vsakega vadečega spravi tako v dobro voljo kot tudi top formo! Priporočam vsem, ki si želijo biti fit, ob tem pa se zabavati in nasmejati ter čas preživeti v dobri družbi."

Raznolika izbira v Središču Vitalis ponuja vadbo za vsakogar:

Boot Camp

To je intenziven in funkcionalen trening, namenjen oblikovanju telesa in izboljšanju telesne pripravljenosti. Trening vključuje kombinacijo teka in vaj za moč, pri čemer se uporabljajo lastna teža telesa in različni pripomočki za vadbo. Vadbo sestavljajo različne vaje, kot so počepi, izpadni koraki, sklece, zgibi, trebušnjaki, poskoki in še mnoge druge, ki ciljajo na različne mišične skupine. Poleg tega se pri vadbi uporabljajo tudi pripomočki, kot so žoge, elastike, proste uteži, kettlebelli in vrv.

Joga

Vadba vključuje jogijske položaje za razvoj moči in gibljivosti telesa, dihalne tehnike za uravnoteženo in globoko dihanje, sprostitvene tehnike za notranji mir ter tehnike osredotočanja uma. V središču Vitalis ponujajo začetno skupino, kjer se osredotočajo na osnovne položaje, fizično telo in notranjo zaznavo. Nadaljevalna skupina nadgrajuje težavnost jogijskih položajev z variacijami ter ima še večji poudarek na dihalnih tehnikah in zavedanju notranjih procesov.

Spinning

Spinning je skupinska vadba na fitnes kolesu, ki privlači različne posameznike. Osredotoča se na aerobno vadbo, ki krepi srčno-žilni sistem in pomaga pri izgorevanju maščob. Primeren je za vse, ne glede na starost in telesno pripravljenost, posebej pa za tiste, ki želijo izboljšati svojo vzdržljivost, vendar ne želijo izvajati poskokov ali teka.

Spinn KOMBO

Vadba je kombinacija spinninga in vaj za moč, kar zagotavlja popolno vadbo za vzdržljivost, moč in koordinacijo. Ta kombiniran trening je odlična izbira za tiste, ki si želijo v relativno kratkem času maksimalno izkoristiti svoj trening. Inštruktor med vadbo premišljeno vključuje tudi vaje ob kolesu, ki bodo okrepile mišice trupa, rok in nog.

Vita FIT

Ta intenziven jutranji trening izboljšuje kondicijsko pripravljenost. Kombinira vadbo na kardionapravah, kot so veslač, tekač, kolo in kolebnica, ter vaje, ki temeljijo na lastni teži. Trening je odličen za vse, ki želijo zagnati metabolizem že zjutraj, izboljšati kondicijo ter doseči boljše rezultate pri vzdržljivosti in moči.

Vital ZONE

Vadba je namenjena razvoju mišične moči in drugih motoričnih sposobnosti, kot so vzdržljivost, hitrost, koordinacija, ravnotežje in gibljivost. Osredotočena je na vaje, ki vključujejo več mišičnih skupin hkrati in zahtevajo stabilizacijo trupa, kar pripomore k visoki porabi energije in dvigu metabolizma. Na vadbi se uporabljajo teža lastnega telesa in različni športni rekviziti.

