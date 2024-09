Rekord: avgusta v Sloveniji 3,3 milijona turističnih nočitev

Domači turisti so avgusta ustvarili skoraj 187 tisoč prihodov in nekaj več kot 633 tisoč prenočitev. Prvih je bilo 16 odstotkov več kot avgusta lani, drugih pa sedem odstotkov več. Največ njihovih prenočitev je bilo v občini Piran, sledile so občine Izola, Brežice in Ankaran.

Tako kot julija so največ prenočitev med domačimi turisti (18 odstotkov) ustvarili otroci iz starostne skupine od sedem do 14 let, njihova povprečna doba bivanja pa je bila 3,8 nočitve.

Ljubljana, Piran in Bled med tujci najbolj priljubljeni

Prihodov tujih turistov je bilo nekaj več kot 996 tisoč oziroma za skoraj petino več kot lani, prenočitev pa 2,6 milijona oziroma 16 odstotkov več. Med njimi so po navedbah državnega statističnega urada že tradicionalno najbolj priljubljene občine Ljubljana, Piran in Bled. V teh treh občinah so ustvarili nekaj več kot tretjino vseh tujih prenočitev.

Med tujimi turisti je bila najbolj zastopana starostna skupina od 35 do 44 let, povprečna doba bivanja te starostne skupine pa je znašala 2,7 prenočitve.

Največkrat prenočili Nemci, sledijo Italijani in Nizozemci

Največ prenočitev med tujimi turisti so ustvarili gosti iz Nemčije, in sicer skoraj 524.000 ali petino vseh tujih. Največ jih je bilo iz starostne skupine 35-44 let, enako kot avgusta lani pa so največkrat prenočili v občini Bovec.

Turisti iz Italije so prispevali nekaj več kot 250.000 prenočitev oziroma desetino vseh tujih. Največkrat so, enako kot pred letom dni, prenočili v Ljubljani. Prevladovala je starostna skupina 45-54 let.

Turisti iz Nizozemske so s skoraj 242.000 prenočitvami ustvarili devet odstotkov vseh tujih prenočitev. Največkrat so znova prenočili v občini Radovljica, najbolj zastopana starostna skupina pa je bila 7-14 let.

V primerjavi z letom prej se je število prenočitev turistov z največ ustvarjenimi prenočitvami najbolj povečalo pri tistih iz Madžarske (za 34 odstotkov), Češke (za 21 odstotkov) in Nemčije (za 19 odstotkov).

Po deležu prenočitev so bile na prvem mestu gorske občine (39 odstotkov vseh prenočitev), največ so jih našteli v občini Bled. S petino vseh prenočitev so sledile obmorske občine, pri čemer je bil najbolj priljubljen Piran. Sledile so zdraviliške občine (14 odstotkov) z Brežicami na vrhu in občina Ljubljana (12 odstotkov).

Domači turisti največkrat prenočili v zdraviliščih

Medtem ko so domači turisti avgusta lani največkrat prenočili v obmorskih občinah, so letos največ prenočitev, tretjino, ustvarili v zdraviliških občinah. Tuji turisti pa so enako kot lani največkrat prenočili v gorskih občinah (43 odstotkov vseh njihovih prenočitev).

V primerjavi z lanskim avgustom se je med omenjenimi vrstami občin število turističnih prenočitev najbolj povečalo v gorskih občinah (za 19 odstotkov).

Skoraj tretjina prenočitev v hotelih

Domači in tuji turisti so največ prenočitev ustvarili v hotelih (skoraj 965.000 oziroma 30 odstotkov vseh), sledili so zasebne sobe, apartmaji in hiše (29 odstotkov) ter kampi (23 odstotkov).

V primerjavi z lanskim avgustom se je število prenočitev v hotelih povečalo za devet odstotkov, v zasebnih sobah, apartmajih in hišah za 12 odstotkov ter v kampih za 29 odstotkov, pri čemer velja po navedbah statistikov upoštevati motnje v delovanju nekaterih nastanitvenih obratov kot posledico lanskih obsežnih poplav.

Tudi na letni ravni vodijo nemški turisti

V prvih osmih mesecih skupaj so tuji turisti ustvarili tri četrtine vseh prenočitev - največ turisti iz Nemčije, sledili so gosti iz Italije in Avstrije. Domači turisti so skupno prenočili skoraj 3,2-milijonkrat, kar je odstotek manj kot v enakem obdobju lani, tuji pa 9,3-milijonkrat, kar predstavlja šestodstotno rast.