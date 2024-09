Državne turistične organizacije Slovenije, Avstrije in Hrvaške se letos s prvo skupno promocijsko kampanjo predstavljajo v ZDA. Ta nagovarja predvsem individualne popotnike z višjo kupno močjo, ki iščejo trajnostne potovalne izkušnje s pridihom luksuza, so sporočili iz Slovenske turistične organizacije (STO).

Kampanja Alps. Adriatic. Amazing., ki se začenja v teh dneh, zajema digitalno oglaševalsko kampanjo v ameriškem potovalnem mediju Conde Nast Traveller, ki s pričakovanimi 12 milijoni ogledov ter promocijo na družbenih omrežjih medijskih znamk njegove založniške hiše povečuje prepoznavnost omenjenih destinacij.

Luksuzni turizem

Kampanja vključuje tudi skupno promocijo na novembrskem poslovnem dogodku s področja luksuznega turizma v ZDA pod okriljem združenja Signature, so navedli v STO.

"Vsaka država v okviru kampanje izpostavlja svojo edinstveno ponudbo z osredotočanjem na trajnostna in vključujoča doživetja, ki temeljijo na konceptu počasnega potovanja ter na neokrnjeni naravi, odlični gastronomiji, bogati kulturi in edinstvenem življenjskem slogu," so pojasnili. Slovenijo v kampanji predstavljajo kot zeleno srce Evrope, ki združuje živahen urbani utrip in dih jemajočo naravo.

Rekordno število prenočitev ameriških turistov

Lani so turisti iz ZDA v Sloveniji ustvarili rekordno število prenočitev. Teh je bilo več kot 340 tisoč ali 28 odstotkov več kot v letu prej. Največ prenočitev so ustvarili v Ljubljani, sledili so Bled, Piran, Bohinj, Kranjska Gora, Bovec in Maribor. V prvih sedmih mesecih letos so zabeležili nadaljnjo 17-odstotno rast števila prenočitev gostov iz ZDA.

"Ciljno usmerjene promocijske aktivnosti na trgu ZDA smo nadgradili s skupno promocijsko kampanjo Slovenije, Avstrije in Hrvaške. Verjamemo, da lahko na oddaljenih trgih z združevanjem moči dosežemo še vidnejše rezultate," je dejala direktorica STO Maja Pak Olaj. Po njenih besedah so prepričani, da bo kampanja Slovenijo še močneje utrdila med vodilnimi evropskimi destinacijami, ki s svojo edinstveno naravo in trajnostnim pristopom privabljajo zahtevne ameriške popotnike.

Kampanjo STO, hrvaške turistične organizacije in avstrijske turistične organizacije Österreich Werbung podpira Evropska potovalna komisija ter je sofinancirana z evropskimi sredstvi.