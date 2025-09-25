Redarja sredi Ljubljane na tla zbila moškega in ga vklenila #video

Na družabnih omrežjih je zaokrožil posnetek dveh ljubljanskih mestnih redarjev, ki sta na silo zadržala moškega v beli trenirki, ga spravila na tla in vklenila. Posnetek prikazuje samo razplet akcije mestnih redarjev, ne pa tudi tega, kaj se je dogajalo pred tem, tako da ni jasno, zakaj je bila potrebna uporaba sile in prisilnih sredstev.

Posnetek ljubljanskih mestnih redarjev, ki na silo zadržita moškega, je na družabnem omrežju reddit zaokrožil v sredo. Akcija redarjev se dogaja na Poljanski cesti v središču Ljubljane. Ni povsem jasno, ali je moški v beli trenirki lastnik belega BMW v neposredni bližini, zato lahko le špekuliramo o tem, da je dogodek povezan z nepravilnim parkiranjem ali podobnim prekrškom.

Ker s posnetka ni razvidno, da bi bil moški do redarjev nasilen in da sta zato presodila, da položaj terja uporabo prisilnih sredstev, smo se za pojasnila obrnili na ljubljansko mestno redarstvo. Ko jih bomo prejeli, jih bomo objavili.

Pod objavo na redditu so se seveda zvrstili številni komentarji uporabnikov – nekateri med njimi problematizirajo ravnanje redarjev in se sprašujejo, ali ti sploh smejo na silo zadržati in vkleniti osebo.

Kaj pravi zakon? Smejo mestni redarji vkleniti osebo?

Zakon o tem je jasen. Pristojnosti redarjev so podrobno določene v zakonu o občinskem redarstvu, posebej je v tem primeru relevanten deseti člen zakona, ki pravi, da ima občinski redar pri opravljanju nalog naslednja pooblastila:

opozorilo,

ustna odredba,

ugotavljanje identitete,

varnostni pregled osebe,

zaseg predmetov,

zadržanje osebe,

uporaba telesne sile, sredstev za vklepanje in vezanje ter plinskega razpršilca (v nadaljnjem besedilu: prisilna sredstva).

Zakon v 13. členu nadalje določa, da lahko redar osebo na kraju dogodka zadrži, če mora ugotoviti njeno identiteto, če to osebo zaloti pri storitvi kaznivega dejanja, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, prav tako pa sme zadržati storilca prekrška, če gre za prekršek iz pristojnosti drugega prekrškovnega organa, ko je to potrebno zaradi zagotovitve varnosti ljudi in premoženja.

"Zadržanje iz prejšnjega odstavka sme trajati, dokler je to nujno za izvedbo postopka oziroma do prihoda policistov ali uradne osebe drugega prekrškovnega organa, vendar največ eno uro od začetka postopka," še določa zakon.

Po zakonu lahko občinski redarji sredstva za vklepanje in vezanje uporabijo, če se oseba upira zadržanju, če s tem odvrnejo napad ali če na ta način preprečijo samopoškodbo osebe.

Zakon o občinskem redarstvu je začel veljati 1. januarja 2007, deloma je bil popravljen leta 2017.