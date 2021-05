Razkrinkal ga je anonimni klic: več kot 43 tisoč evrov ukradel v lastni službi

Koprski policisti so kazensko ovadili 53-letnika, ki je od leta 2013 utemeljeno osumljen, da je zlorabil podatke sedmih delničarjev dveh delniških družb in s tem pridobil 43.538,76 evra. Toliko namreč znaša neto znesek izplačil delniških družb na posamezni osebni bančni račun osumljenega. Danes so razkrili podrobnosti ozadja goljufije.

Zgodba se je začela razkrivati 11. aprila 2019, ko je koprska policija od delniške družbe z območja Policijske uprave Koper prejela pisno prijavo suma storitve kaznivega dejanja goljufije.

Zavajal zaposleno, ta je nasedla

V prijavi so bili navedeni razlogi za sum, da je neznani storilec z lažnivim prikazovanjem ali prikrivanjem dejanskih okoliščin zaposleno osebo v družbi spravil v zmoto, jo s tem zapeljal, rezultat pa je bil, da je zaposlena v škodo delniške družbe izplačala neto znesek neizplačanih dividend delničarja na napačen bančni račun, odprt pri slovenski banki. V pisni prijavi je še pisalo, da je delniška družba v letu 2013 izplačevala dividende iz dobička, ustvarjenega v poslovnem letu 2012.

Goljufivi lastnik 4.000 delnic ostal brez izplačila

Oškodovani delničar je bil na presečni datum za izplačilo dividend lastnik 4.000 delnic, zaradi česar je gospodarska družba delničarja pisno pozvala, naj dostavi podatke za izplačilo. Ker ni odgovoril, je ostal znesek dividend neizplačan.

Zaposlena v delniški družbi je 31. marca 2016 prejela elektronsko poštno sporočilo z osebnimi podatki delničarja, kjer so bili navedeni ime in priimek, davčna številka, številka osebnega računa in datum rojstva, zraven pa še zahteva za izplačilo dividende. Elektronsko poštno sporočilo je prejela z brezplačnega poštnega naslova, s prikaznim imenom dejanskega delničarja. Na podlagi prejetih podatkov je delniška družba dividendo izplačala na bančni račun, ki je bil naveden v elektronskem sporočilu.

Pravemu delničarju je bilo sumljivo

Nato je 13. aprila 2018 po telefonu poklical dejanski delničar, ki se je pozanimal o postopku izplačila dividend zamudnikom. A pri preverjanju v informacijskem sistemu delniške družbe so ugotovili, da je bila dividenda delničarja že izplačana in tudi, da delničar nikoli ni uporabljal elektronskega naslova, s katerega je bil poslan zahtevek. Tudi osebni bančni račun ni bil njegov.

Več kot leto kasneje, 27. maja 2019, so kriminalisti od slovenske banke prejeli podatke o lastniku bančnega računa, na katerega je bila izplačana dividenda, z izpisom transakcij na bančnem računu. Razvidno je bilo, da je bila dividenda dejansko izplačana na njegov bančni račun. Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Koper so zaradi utemeljenega suma, da je izvršil kaznivo dejanje goljufije v škodo delniške družbe, 8. oktobra 2019 lastnika bančnega računa kazensko ovadili.

Anonimni klic razkril zaposlenega v oškodovani družbi

14. aprila 2020 so na Policijski upravi Koper prejeli anonimno obvestilo, v katerem je anonimni prijavitelj zelo konkretno navajal, da opisanega kaznivega dejanja goljufije ni naredil lastnik bančnega računa, temveč naj bi ga 53-letnik iz okolice Ljubljane, ki je sorodnik prvotno ovadenega.

S ponovnim preverjanjem v oškodovani delniški družbi so potrdili navedbe iz anonimnega obvestila, in sicer da gospodarska družba uporablja programsko opremo za vodenje delniške knjige družbe, v kateri je 53-letnik zaposlen in katera gospodarski družbi zagotavlja vsebinsko in tehnično podporo pri uporabi njihovega programa.

Z zbranimi obvestili in na novo pridobljenimi dokazi so kriminalisti z odredbo Okrožnega sodišča v Kopru 25. maja 2020 preiskali stanovanje in druge prostore na domačem naslovu 53-letnika iz okolice Ljubljane. Preiskali so tudi poslovne prostore družbe, ki jih je osumljeni uporabljal in kjer je bil zaposlen. Med hišno preiskavo so zasegli več elektronskih naprav in preostalih listin z namenom nadaljnjega postopka zavarovanja in preiskave.

Na podlagi zbranih dokazov so 18. decembra 2020 proti 53-letniku vložili kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Kopru za storitev sedmih kaznivih dejanj goljufije, za kar je zagrožena kazen do treh let zapora, sedmih kaznivih dejanj zlorabe osebnih podatkov, za kar mu prav tako grozijo tri leta zapora, in še za kaznivo dejanje napada na informacijski sistem, za kar je zagrožena kazen do dveh let.