Aretacije v Mariboru: več mesecev kradla gume z avtomobilov

Osumljenca sta vozila podložila s tlakovci, z njih odvila platišča in jih odnesla skupaj s pnevmatikami. Pozneje sta jih nekaj prodala določeni osebi, ki jih je nameravala prodati naprej.

Mariborski policisti so od konca januarja do začetka aprila obravnavali kar 11 primerov kraje platišč s pnevmatikami z osebnih avtomobilov višjega cenovnega razreda. V opravljeni kriminalistični preiskavi so ugotovili, da sta za najmanj 11 tatvin kriva dva osumljenca, zoper katera bodo vložili kazenski ovadbi na mariborsko tožilstvo.

Opravili hišne preiskave

Osumljenca sta že pred tem isti osebi prodala dva kompleta pnevmatik s platišči, ki so prav tako izvirale iz tatvin, izvršenih marca letos. Policisti so platišča preprodajalcu zasegli, nato pa z dodatnim zbiranjem obvestil identificirali oba osumljenca.

Na podlagi zakona o kazenskem postopku so obema odvzeli prostost in pri njiju opravili hišni preiskavi, v katerih so pri enem od njiju na njegovem vozilu našli nameščen še en komplet ukradenih platišč s pnevmatikami, ki sta jih prav tako ukradla marca.