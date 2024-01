Razkrili revizijo, ki je bila leto in pol skrita v predalu

Kot je znano, je ministrstvo za pravosodje v času Dikaučiča od sklada Alfi želelo kupiti nepremičnino, ki jo je sklad ponujal za 1,7 milijona evrov, a je ministrstvo po pisanju portala Necenzurirano.si prehitelo podjetje Ansitra, ki ga obvladujeta podjetnika Janez Škoberne in Roman Moškotevc. Nova lastnika sta nepremičnino hotela ministrstvu prodati za krepko višjo ceno, in sicer 3,5 milijona evrov. Zanimivo je, da je po koncu mandata Dikaučič postal direktor podjetja VOC Celje, ki ga prav tako obvladujeta Škoberne in Moškotevc.

Vendarle razkrili revizijo

"Ministrstvo za pravosodje je v letu 2021 izkazalo interes za nakup poslovnih prostorov v Celju na naslovu Prešernova ul. 18, vendar je tedanji lastnik ministrstvo oktobra 2021 obvestil, da je nepremično prodal v paketu vseh nepremičnin v Celju, ki so bile takrat v njegovi lasti. Novi lastnik je ministrstvu v letu 2022 ponudil nepremičnino v odkup po bistveno višji ceni. Ponudnika smo večkrat pozvali, da zniža ponudbeno ceno, pri čemer pa nismo bili uspešni. Postopek nakupa je bil ustavljen, ministrica dr. Dominika Švarc Pipan pa je tudi odredila notranji nadzor glede aktivnosti, povezanih z nakupom te nepremičnine. Revizija je v zaključnem poročilu ugotovila določene neustreznosti, nepravilnosti in/ali pomanjkljivosti oziroma tveganja, ki vplivajo na uspešnost in učinkovitost izvajanja postopkov pri pridobivanju nepremičnega premoženja," so nam pojasnili na ministrstvu.

Prosili smo jih tudi, da nam pošljejo revizijo posla, a so našo prošnjo najprej ignorirali. Na dodaten poziv, naj nam pošljejo revizijo, so nam sporočili le, da našo zahtevo obravnavajo v skladu z zakonom o dostopu do informacij javnega značaja. Dokument smo nekaj dni kasneje vendarle dobili.

"Podatki in datumi posameznih dejanj kažejo na obstoj tveganja, da je bila najprej sprejeta odločitev o pridobitvi objekta na naslovu Prešernova ul. 18 v Celju, šele nato pa so bili izvedeni posamezni postopki, ki bi utemeljili njegovo pridobitev, kar predstavlja tveganje za negospodarno ravnanje. Ker ni bila izvedena ustrezna analiza obstoječih in projekcija bodočih kadrovskih potreb, s tem povezana analiza potrebnih selitev PO na druge lokacije oz. celovita prostorska analiza, tudi ni bilo mogoče ugotoviti, ali bi predlagan nakup, ki bi posledično spodbudil in zahteval tudi preselitve posameznih PO med najemniškimi kot tudi med lastniškimi lokacijami, kar bi za PO in tudi za ministrstvo zagotovo predstavljajo dodatne stroške, v nekem razumnem daljšem obdobju dejansko rešil prostorsko problematiko PO v celjskem okrožju."



– izvedba sestanka s prodajalcem Alos RE, d. o. o, o katerem SNIPO ni vodil zapisnika; Pojasnilo revidiranca: 'Zapisnika sestanka s prodajalcem, z dne 16. 8. 2021, ni, komunikacija je potekala pisno, iz zadeve je razvidno, da je bil cilj sestanka zgolj ta, da nam prodajalec pošlje uradno ponudbo tako za nepremičnino kot pisarniško opremo, ki je bila v objektu, če se seveda odloči za prodajo. Nepremičnina je bila le oglaševana za prodajo na spletni strani A nepremičnine (zdaj spletna stran ALOS-RE).'



– netransparentnost postopka v delu predhodne izbire po presoji revidiranca najbolj optimalne možnosti rešitve zadevne prostorske problematike (ni razvidno, ali so bili proučeni in pretehtani vsi pozitivni/negativni vidiki vseh razpoložljivih možnosti pridobitve poslovnih prostorov; veza Ugotovitev št. 5.3.1/2)."



Ministrstvo oz. pristojna služba pri zagotavljanju prostorskih rešitev ni iskalo trajnih rešitev skladno z merili in načrti reševanja prostorske problematike, ki veljajo za prostore za potrebe PO.



Ministrstvo je z nameravanim nakupom nepremičnine na naslovu Prešernova ul. 18 v Celju sicer zasledovalo rešitev, da RS postane lastnica prostorov, pri čemer pa odločitev za navedeno rešitev ni temeljila na zadostnih oz. zanesljivih podlagah.



Kakšna je bila vloga Lucije Remec?

V času ministra Dikaučiča je bila vodja službe za investicije Lucija Remec, žena direktorja stanovanjskega sklada Republike Slovenije Črtomirja Remca, ki si je po naših informacijah, potem ko je vlada na predlog Dominike Švarc Pipan po izbruhu afere s stavbo na Litijski s položaja generalnega sekretarja ministrstva razrešila Uroša Gojkoviča, prizadevala za prevzem omenjenega položaja, a je ministrica na ta položaj namesto nje vladi kot vršilca dolžnosti predlagala Žarka Bogunoviča.

Lucija Remec nam na naša vprapšanja, kakšna je bila njena vloga pri nakupu stavbe v Celju in ali drži, da si je po odhodu Gojkoviča prizadevala za prevzem položaja generalne sekretarke na ministrstvu, ni odgovorila.

V času ministra Dikaučiča je bila vodja službe za investicije Lucija Remec, žena direktorja stanovanjskega sklada Republike Slovenije Črtomirja Remca. Foto: Siol.net

Policija: Zadeva je v predkazenskem postopku

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je julija lani zaključila postopek v zvezi s sumom nepravilnosti pri nakupu poslovnih prostorov ministrstva za pravosodje v Celju. Stikov, ki bi kazali na uresničevanje ali zasledovanje zasebnega interesa uradne osebe oz. na konkretne okoliščine nasprotja interesov, ni ugotovila. Zadevo je odstopila policiji, ki nam je sporočila, da glede omenjene zadeve celjski kriminalisti izvajajo intenzivni predkazenski postopek, ki je v fazi zbiranja obvestil in analiziranja pridobljene poslovne dokumentacije.

Komisija je postopek uvedla na podlagi prijave, ki jo je prijela oktobra 2022. Iz prijave je izhajalo, da je ministrstvo za pravosodje v mandatu tedanjega ministra za pravosodje Marjana Dikaučiča z družbo Ansitra začelo postopek nakupa poslovnih prostorov. Z nastopom nove vlade junija 2022 so postopek začasno ustavili z namenom izvedbe izredne notranje revizije.

Ta pa je, kot navajajo v KPK, v zaključnem poročilu konec septembra 2022 ugotovila določene neustreznosti, nepravilnosti in/ali pomanjkljivosti oz. tveganja, ki vplivajo na uspešnost in učinkovitost izvajanja postopkov pri pridobivanju nepremičnega premoženja. Hkrati iz prijave izhaja tudi medijsko poročanje, da je Marjan Dikaučič po prenehanju mandata 3. oktobra 2022 prevzel funkcijo direktorja s pooblastilom za zastopanje v podjetju VOC Celje, ki je povezano s podjetjem Ansitra.

KPK se je po poročanju STA na podlagi preizkusa prijave, v okviru katerega je preučila vse relevantne informacije in pojasnila, odločila, da zadevo odstopi policiji, postopek pa ustavi. Komisija je ugotovila, da je že notranja revizija zaznala določene nepravilnosti in pomanjkljivosti ter z namenom izboljšanja sistema notranjih kontrol na ministrstvu za pravosodje in v revidiranem procesu oz. postopkih podala priporočila.

"Komisija povezave oz. kakršnihkoli osebnih, poslovnih ali političnih stikov, ki bi lahko nakazovali na uresničevanje ali zasledovanje zasebnega interesa uradne osebe oz. na konkretne okoliščine nasprotja interesov med zaposlitvijo in razpisom za nakup poslovnih prostorov, v konkretnem primeru ni potrdila," so sporočili iz KPK. Kot so dodali, so "z namenom proučitve primera z vidika pristojnosti drugega organa" zadevo odstopili policiji.