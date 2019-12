Ravnateljica odpušča, protestniki zahtevajo konec lova na čarovnice #video

V Mariboru so danes potekali protesti dijakov in profesorjev, ki ravnateljici tamkajšnje srednje šole za oblikovanje Nadji Jager Popović očitajo, da izpolnjuje svojo napoved, da naj bi bilo treba približno deset odstotkov zaposlenih odpustiti. Ravnateljica takšno napoved ostro zanika in poudarja, da ljudi ne meče na cesto.

A na seznamu za odpuščanje se je v zadnjih nekaj mesecih znašla že tretja sodelavka, ki naj bi ji danes izročili izredno odpoved. V podporo se je pred šolo v zgodnjih jutranjih urah zbralo okoli 50 dijakov, učiteljev, profesorjev in drugih zagovornikov delavskih pravic, ki so vztrajali vse do konca sestanka omenjene profesorice z ravnateljico Nadjo Jager Popović.

"To je sramota za naše vrste"

Z ovenelim cvetjem v rokah in s transparenti Kdo je naslednji? Konec lovu na čarovnice! in Cvetke ne damo so podporniki pred šolo opozarjali na krivico, ki se dogaja za sivimi stenami šolske stavbe.

Z ovenelim cvetjem v rokah in s transparenti Kdo je naslednji? Konec lovu na čarovnice! in Cvetke ne damo so podporniki pred šolo opozarjali na krivico, ki se dogaja za sivimi stenami šolske stavbe. Foto: Siol.net

Kot je pojasnila profesorica Lilijana Radosavljević, je prišla izkazati podporo učiteljem in pokazati, da je proti odpuščanju na tovrsten način: "To je sramota za naše vrste." Podobnega mnenja je tudi Matic Primc: "Razvidno je, da se gre ravnateljica neke čistke pod lažnimi pretvezami."

"Ni prav kar se dogaja in prišli smo v podporo profesorici, da vidi, da ni sama," je dejala dijakinja Pija Smodiš. "Čeprav mene ne uči, si ne morem predstavljati, kako bi se počutila jaz, če bi se kaj tako groznega zgodilo meni ljubi profesorici. Prišla sem v podporo, ker biti brez službe je hudo," pojasnjuje Lea Strniša, dijakinja omenjene šole.

Protestniki pričakali ganjeno učiteljico, ki naj bi jo odpustili

Kljub mrazu so protestniki počakali in v šolo pospremili ganjeno učiteljico Cvetko Hojnik, ki naj bi jo na mizi čakala izredna odpoved. "Zelo sem ganjena. Hvala vsem, ki so prišli," je povedala Hojnikova.

Učiteljica Cvetka Hojnik je pred prazniki dobila izredno odpoved. Foto: Siol.net

Ravnateljica ji očita nestrokovnost, pa čeprav na mariborski srednji šoli za oblikovanje poučuje skoraj 20 let. Do zdaj so bili z njenim delom zadovoljni. Njen odvetnik Dino Pauk je jasen: "Napovedana odpoved je nezakonita kot tudi razlog, ki se navaja za odpoved in tudi sam postopek. Gre očitno za nek poskus čiščenja zbornice ljudi zaradi njihovih osebnih okoliščin."

Hojnikova že tretja zaposlena na listi za odpuščanje

Takšna kadrovska čistka ne more biti zgolj naključje, in to v obliki izrednih odpovedi delovnega razmerja, so prepričani protestniki. "To je institut, ki je bil na tej šoli že večkrat zlorabljen. Proti njemu zaposleni nima nikakršne možnosti ugovora, zaščite ali možnosti, da poda svoje mnenje," je dejal predsednik območnega odbora SVIZ Podravje Boris Radosavljevič.

Takšna kadrovska čistka ne more biti zgolj naključje, in to v obliki izrednih odpovedi delovnega razmerja, so prepričani protestniki. Foto: Siol.net

To bližnjico je ravnateljica uporabila tudi v boju proti sindikalnemu zaupniku, ki je moral šolo zapustiti prvi. Z njegovim primerom se že ukvarja delovno sodišče. "Razlog za mojo odpoved je sindikalno delo, ker naj bi domnevno nagovarjal sodelavce, naj delujejo proti ravnateljici," je povedal nekdanji sindikalni zaupnik Dejan Paska.

Ravnateljica protestov ne odobrava

Podporniki Hojnikove so prepričani, da gre za zavestno in naklepno kršenje pravic delavcev. "Škoda je vedno večja, pa ne samo za dijake in šolo, ampak tudi finančna škoda, ki jo ustvarja ravnateljica. Kdo bo plačal odvetnike in odškodnine," je povedal profesorica zgodovine in geografije Tina Podbevšek.

Ravnateljica Nadja Jager Popović Foto: Siol.net

Po sestanku postane jasno, da je ravnateljica odločitev o izredni odpovedi Hojnikovi preložila na šesti januar. V tem času naj bi poskušali poiskati rešitev spora, je dejala ravnateljica Nadja Jager Popović in okrcala protestnike. Kot je dejala protestov ne odobrava, saj gre za interno zadevo.

Med udeleženci je policija iskala tudi organizatorja protesta, a ga ni našla. Odvetnik Hojnikove pa napoveduje, da bodo izkoristili vsa pravna sredstva, ki jih imajo na razpolago, so še poročali na Planetu.